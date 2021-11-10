Программа называется Audio2Face. Ее бета-версия уже доступна для загрузки и работает сразу с несколькими языками. Украинского среди них, к сожалению, нет.

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Как работает программа

Программа Audio2Face построена на основе открытой платформы Nvidia Omniverse, что позволяет создавать модели в режиме реального времени.

На основе аудиозаписей технология искусственного интеллекта Nvidia делает 3D-анимацию лица, соответствующим образом создавая движения губ и мышц лица.

Технология может создавать анимацию как на основе готового файла, который можно загрузить в программу, так и в реальном времени, для чего понадобится микрофон.

Демонстрационная версия использует модель персонажа Digital Mark. По желанию для работы можно взять лицо с любыми чертами.

Что может технология: видео

Анимацию, предназначенную для одного персонажа можно перенести на другого – например, с человека на носорога: видео

На что способна технология: видео​

На что способна технология: видео

Программа поддерживает четыре языка:

английский,

французский,

итальянский,

русский.

Компания уже анонсировала, что в будущем Audio2Face сможет обрабатывать любые языки.

Точные сроки выхода финальной и полностью рабочей версии неизвестны. Эта разработка позволит игровым студиям создавать более усовершенствованных персонажей для своих проектов. Они смогут говорить с реалистичной мимикой, которая будет соответствовать сказанным фразам.

Кстати, еще весной компания демонстрировала первые обучающие ролики: видео