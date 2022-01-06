Нужны только молоток и гвозди: показали новую "солнечную" черепицу которую легко устанавливать

6 января 2022 , 16:30
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Источник:

New Atlas

Американский производитель кровельной битумной черепицы – компания GAF Timberline – представил настоящую "солнечную" черепицу, монтаж которой на крыше осуществляется только с использованием молотка и гвоздей.

Фотоэлектрическая черепица Timberline Solar подразделения GAF Energy компании GAF Timberline выпускается в форм-факторе битумной черепицы того же производителя. Это позволяет без швов и переходных конструкций комбинировать кровельный материал, если для солнечной фермы будет выделена лишь часть крыши. Компания дает единую гарантию на оба вида черепицы и фактически на всю кровлю целиком.

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Впервые солнечную ферму на крыше можно развернуть с помощью подручных средств максимально быстро, не прибегая к услугам специалистов и не покупая материал для стоек.

По словам производителя, стоимость крыши из фотоэлектрической черепицы будет на том же уровне, что и стоимость новой крыши с фотоэлектрическими панелями на стойках. Казалось бы, особой выгоды нет, но производитель уверен, что простота монтажа и широкая доступность в строительных магазинах обеспечит новинке хороший старт и популярность среди поклонников возобновляемой энергетики в домохозяйствах.


"Солнечная" черепица Timberline Solar / Фото GAF Energy

Единственное, что портит эстетику кровли из "солнечной" черепицы Timberline Solar – это необходимость устанавливать коробочки прерывателей на каждые 2 кВт панелей. Иначе фотоэлектрическая черепица была бы менее заметна.

Что известно о черепице Timberline Solar

КПД черепицы Timberline Solar достигает 22,6%. Фоточувствительный материал – поликристаллический кремний с защитными покрытиями из стекла и полимера. Благодаря очень тонкому слою черепица Timberline Solar вдвое легче чем деревянная дранка того же размера. Это важный фактор для кровельного материала, ведь даже вес стоек допустим не на всех крышах.

Автор: Михайло Года