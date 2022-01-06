Фотоэлектрическая черепица Timberline Solar подразделения GAF Energy компании GAF Timberline выпускается в форм-факторе битумной черепицы того же производителя. Это позволяет без швов и переходных конструкций комбинировать кровельный материал, если для солнечной фермы будет выделена лишь часть крыши. Компания дает единую гарантию на оба вида черепицы и фактически на всю кровлю целиком.

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Впервые солнечную ферму на крыше можно развернуть с помощью подручных средств максимально быстро, не прибегая к услугам специалистов и не покупая материал для стоек.

По словам производителя, стоимость крыши из фотоэлектрической черепицы будет на том же уровне, что и стоимость новой крыши с фотоэлектрическими панелями на стойках. Казалось бы, особой выгоды нет, но производитель уверен, что простота монтажа и широкая доступность в строительных магазинах обеспечит новинке хороший старт и популярность среди поклонников возобновляемой энергетики в домохозяйствах.



"Солнечная" черепица Timberline Solar / Фото GAF Energy

Единственное, что портит эстетику кровли из "солнечной" черепицы Timberline Solar – это необходимость устанавливать коробочки прерывателей на каждые 2 кВт панелей. Иначе фотоэлектрическая черепица была бы менее заметна.

Что известно о черепице Timberline Solar

КПД черепицы Timberline Solar достигает 22,6%. Фоточувствительный материал – поликристаллический кремний с защитными покрытиями из стекла и полимера. Благодаря очень тонкому слою черепица Timberline Solar вдвое легче чем деревянная дранка того же размера. Это важный фактор для кровельного материала, ведь даже вес стоек допустим не на всех крышах.