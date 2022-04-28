Нужно больше рекламы: YouTube тестирует рекламные вставки в сервисе коротких видео Shorts
Короткие видео Shorts появились на YouTube не так давно. Это такой ответ TikTok призванный привлечь на платформу больше аудитории конкурента. Теперь YouTube, по всей видимости, планирует добавить в новый сервис еще и рекламу.
Shorts анонсировали и запустили в 2020 году и на сегодняшний день он успешно конкурирует с TikTok и Instagram. Сервис получил свою аудиторию и создателей, работающих над созданием контента, поэтому теперь пора и для рекламы, пожалуй, подумали в YouTube.
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Зачем в Shorts реклама
Представитель компании отметил, что платформа уже приступила к тестированию способов монетизации видео в Shorts с учетом роста аудитории сервиса и увеличением времени, которое пользователи проводят на YouTube в целом. Представитель видеохостинга также отметил, что предварительные отзывы со стороны рекламодателей и результаты "в общем-то вселяют оптимизм".
По данным Google, на сервис YouTube Shorts приходится 30 миллиардов просмотров ежедневно, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Доходы YouTube от рекламы в первом квартале выросли до 6,86 миллиарда долларов. Однако эксперты ожидали большего роста, особенно в некоторых сегментах.
Монетизация Shorts
Новости о рекламе появились уже после того, как YouTube в свое время создала фонд, предназначенный для авторов коротких видео в размере 100 миллионов долларов – компания пытается переманить авторов и зрителей с сервисов типа TikTok на свою платформу. В августе 2021 было сообщено, что YouTube будет платить создателям популярных видео до 10 000 долларов в месяц. На тот момент компания рассматривала такие меры как альтернативный способ монетизации для авторов, пока она не разработает новый вариант заработка средств для себя и создателей контента.
Планы обеспечения авторам монетизации в Shorts обсуждались и в феврале – от возможности совершать покупки в Shorts непосредственно во время демонстрации ролика к использованию в рамках сервиса Super Chat с платными элементами. Использование рекламы станет еще одним шагом на пути к монетизации платформы. Так или иначе, в российском сегменте монетизация пока еще полностью отсутствует по политическим мотивам.