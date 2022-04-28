Shorts анонсировали и запустили в 2020 году и на сегодняшний день он успешно конкурирует с TikTok и Instagram. Сервис получил свою аудиторию и создателей, работающих над созданием контента, поэтому теперь пора и для рекламы, пожалуй, подумали в YouTube.

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Зачем в Shorts реклама

Представитель компании отметил, что платформа уже приступила к тестированию способов монетизации видео в Shorts с учетом роста аудитории сервиса и увеличением времени, которое пользователи проводят на YouTube в целом. Представитель видеохостинга также отметил, что предварительные отзывы со стороны рекламодателей и результаты "в общем-то вселяют оптимизм".

По данным Google, на сервис YouTube Shorts приходится 30 миллиардов просмотров ежедневно, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Доходы YouTube от рекламы в первом квартале выросли до 6,86 миллиарда долларов. Однако эксперты ожидали большего роста, особенно в некоторых сегментах.

Монетизация Shorts

Новости о рекламе появились уже после того, как YouTube в свое время создала фонд, предназначенный для авторов коротких видео в размере 100 миллионов долларов – компания пытается переманить авторов и зрителей с сервисов типа TikTok на свою платформу. В августе 2021 было сообщено, что YouTube будет платить создателям популярных видео до 10 000 долларов в месяц. На тот момент компания рассматривала такие меры как альтернативный способ монетизации для авторов, пока она не разработает новый вариант заработка средств для себя и создателей контента.

Планы обеспечения авторам монетизации в Shorts обсуждались и в феврале – от возможности совершать покупки в Shorts непосредственно во время демонстрации ролика к использованию в рамках сервиса Super Chat с платными элементами. Использование рекламы станет еще одним шагом на пути к монетизации платформы. Так или иначе, в российском сегменте монетизация пока еще полностью отсутствует по политическим мотивам.