Как сообщает производитель, новый смартфон флагманского уровня получит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Благодаря этому батарея смартфона сможет полностью заряжаться за 19 минут.

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Несмотря на это, судя по информации, указанной в сертификатах, будет существовать и версия девайса с поддержкой 80 Вт быстрой зарядки. Однако пока об этом никакой информации кроме намеков нет.

Особенности Nubia Z40S Pro

Смартфон получил батарею емкостью 5000 мАч, но сохранил относительно небольшую толщину в 8,05 миллиметра. Производитель осторожно отмечает, что новый флагман может быть тончайшим устройством в сегменте с такой вместительной батареей и небольшой толщиной корпуса.

Nubia Z40S Pro, судя по технической информации, получит акцент на фотовозможности. Гаджет обладает качественной системой обработки изображений с 35-миллиметровой оптикой, макрокамерой и перископным модулем. Камера предложит несколько режимов, включая режим звездного неба и видеозапись 4K при 120 кадрах в секунду.

Создатели смартфона опубликовали официальный ролик Nubia Z40S Pro: смотрите видео

Также известно об особенностях экрана смартфона. Диагональ составит 6,67 дюйма с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Ширина рамки экрана составит 0,95 мм по бокам и 1,46 миллиметра – в верхней части экрана.

Согласно официальным постерам, Nubia Z40S Pro получит новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Изюминкой устройства можно назвать физический переключатель (фото 2 ниже) на левой стороне смартфона (привет iPhone), который будет переводить девайс в режим уличной фотографии.

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Фото смартфона Nubia Z40S Pro