Образец нового чипа был изготовлен в исследовательской лаборатории компании в городе Олбани, США. Сообщается, что его площадь 150 мм2. Плотность транзисторов составляет 333 миллиона на квадратный миллиметр. К сожалению, другие характеристики чипа не уточняются, но прогнозы очень хорошие.

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Что известно

IBM сравнила свою новинку с 7-нанометровыми чипами. По ее словам, она обладает на 75 процентов более высокой производительностью при том же уровне потребления энергии. А при одинаковом уровне производительности потребление энергии у нового чипа окажется на 45 процентов ниже.

В IBM прогнозируют, что переход на 2-нанометровый техпроцесс при производстве процессоров для смартфонов позволит увеличить время их автономной работы от батареи до четырех суток.

Использование для серверного сегмента позволит снизить общий уровень энергопотребления датацентров, а также положительно скажется на окружающей среде за счет уменьшения углеродного следа.

Кроме того, новые микросхемы ускорят время обработки данных системами автоматического управления автомобилями, что существенно улучшит эту технологию.

В IBM готовы пока только тестовые образцы новых чипов. Согласно планам, массовое производство будет запущено до конца 2024 года. Пока ни одна другая компания в мире не имеет своих чипов, изготовленных по 2-нанометровому техпроцессу.