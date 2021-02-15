Автомобильная компания Tesla миллиардера Илона Маска откроет производство электромобилей в индийском штате Карнатака, расположенном на юге страны. Об этом сообщило правительство штата.

Главный министр штата Карнатака Б. С. Эдиюраппа в субботу официально подтвердил этот факт в своем заявлении.

Интересно О SpaceX, Tesla, Земле и Марсе: миллиардер Илон Маск напишет книгу

Ранее в своем твиттере министр сообщил, что Tesla откроет центр исследований и разработок в Бангалоре, но вскоре после этого удалил твит.

Tesla захватывает новый рынок

В прошлом месяце американский производитель электромобилей зарегистрировал в Индии дочернюю компанию Tesla Motors India and Energy Private Limited с офисом в Бангалоре, который стал центром для международных технологических компаний.

Маск несколько раз сообщал в Twitter о своем желании выйти на индийский рынок. В декабре 2020 года он подтвердил, что Tesla запустит производство в стране.

Интересы Индии

Индия стремится снизить свою зависимость от нефти и сократить загрязнение окружающей среды, но пока ее планы по продвижению электромобилей тормозились из-за отсутствия инвестиций в их производство и развертывание необходимой инфраструктуры, включая зарядные станции.

Для привлечения инвесторов Индия планирует предложить субсидии в размере 4,6 миллиардов компаниям, которые построят современные предприятия по производству аккумуляторов.

Завод в Германии

Напомним, что Tesla строит завод в Германии. Первая европейская фабрика по производству электромобилей Tesla будет занимать территорию примерно в 300 гектаров. Эта площадь эквивалентна примерно 420 футбольным полям. Там планируют выпускать до 500 тысяч электромобилей в год. На рынке Германии компании Tesla придется конкурировать с Volkswagen и Audi.