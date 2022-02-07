Вирус, называющий себя Black Eye, заметили независимые специалисты из команды MalwareHunterTeam. По их словам, следы его ведут в Индонезию.

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Как работает вирус

В записке к взломанным пользователям разработчик вредителя требует от жертв оставлять комментарии и подписаться на YouTube-канал ERROR 404.

На момент написания материала он насчитывает 72 подписчика. Автор публикует ролики, посвященные хакерству с упоминаниями и логотипами малоизвестных групп хакеров.

Что интересно, некоторые видео, снятые в помещении, похожем на школу – видны дети с рюкзаками и соответствующие интерьеры.

В сообщении хакер или хакеры (неизвестно, сколько людей стоит за созданием этого вредоносного кода) называют себя GHOST CYBER TEAM и утверждают, что они из Индонезии.

"Привет. Все ваши файлы были заблокированы вымогателем, но вы можете вернуть доступ, подписавшись на мой YouTube-канал и прокомментировав большинство видео. Тогда я дам вам ключ для возврата доступа к вашим файлам", – сказано в тексте, который видят жертвы атаки хакеров.

Издание Vice Motherboard сообщает, что аналитики Record Future подтвердили – вымогатель настоящий. Согласно VirusTotal, он определяется как малвар сразу несколькими антивирусными ядрами.

Программа представляет собой требователь для одной машины, то есть поражает только один компьютер и не распространяется дальше.