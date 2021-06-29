Антропологи, возможно, открыли новый вид "параллельного человечества": исследование

Находка древних костей людей – это невероятный успех для антропологов, ведь это позволяет лучше понять жизнь "доцивилизационных" людей. Но часто ученым попадаются останки наших вымерших родственников, которые не являются нашими предками: неандертальцы, денисовцы и хоббиты с острова Флорис. Стало известно, что израильские ученые, возможно, отыскали новый вид такого "параллельного человечества".

Неандертальцы, денисовский человек и хоббиты с острова Флорис не зря называются "параллельными человечествами". Эти представители Homo не были людьми, но были умными и имели с нами общего предка. Команда ученых из Израиля и Франции представила находку умного представителя рода Homo, который, возможно, не относится ни к одному из перечисленных видов. И все же ученые пока сами не уверены, кого именно они отыскали.

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Находка в Нешер Рамле: смотреть видео онлайн

Подробнее о находке антропологов

Место раскопок называется Нешер Рамла. В 2010 году рабочие добывали там известняк и наткнулись на многочисленные кости животных и каменные орудия труда. Находкам около 120 – 140 тысяч лет. Скоро в том же месте были найдены и кости "людей": нижняя челюсть и теменная кость.

Ученые назвали останки "человек из Нешер Рамлы".

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Фрагменты черепа, найденные в Израиле / Фото News Binding

Кем был "человек с Нешер Рамли"

На территории современного Израиля жили как неандертальцы, так и предки человека – Homo Sapiens. И найденные фрагменты черепа отличаются от обоих этих видов. Например, мощная челюсть и большой моляр сближают их с неандертальцами, а толстая теменная кость указывает скорее на более древних гоминидов, что довольно необычно для этого места.

Исследователи затрудняются ответить, является ли это предком неандертальцев или новым видом Homo. Хотя вероятнее, что первый вариант ближе к истине.

Если это окажется правдой, то ученым придется кое-что переписать в истории неандертальцев, ведь сегодня считается, что это "европейский вид", который возник именно в Европе и заселил территорию современного Израиля около 70 тысяч лет назад. Согласно новым данным может оказаться, что неандертальцы жили на территории Леванта до 400 тысяч лет назад.

Интересно то, что каменные орудия труда сделаны по так называемой леваллуазской технике, которая была распространена в среднем палеолите. Орудия, сделанные по этой методике встречаются на стоянках как Homo Sapiens, так и неандертальцев.

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Новая теория антропологов

Ученые долгое время не могли понять, каким образом гены сапиенсов попали в популяцию европейских неандертальцев. На основе этого была выдвинута теория "популяции X", которая спаривалась с нашими предками и принесла "наши" гены к неандертальцам.

После находки "человека с Нешер Рамли" антропологи предположили, что эта находка и является представителем "популяции X". Кроме того, они предположили, что некоторые другие находки на территории Израиля тоже можно отнести к ней, ведь они имеют определенные аномалии, которые отличают их от "классических" видов.

По мнению ученых, на протяжении тысячелетий эта популяция жила на территории Леванта, куда приходили сапиенсы из Африки. Таким образом возникал своеобразный "плавильный генетический котел". Позже эти представители ранних неандертальцев расселялись по миру: кто в Европу, кто шел дальше в Азию.

Это экстраординарное заявление антропологов требует дальнейших многочисленных исследований. На основе научных данных ее либо опровергнут, либо подтвердят.