Новый вид 3D-печати ультразвуком позволяет создавать объекты внутри объектов

Технология 3D-печати заключается в послойном нанесении расплавленного материала и его спекании порошкообразного или обработки жидкой смолы ультрафиолетом. Канадские инженеры предложили добавить в этот процесс еще и звуковые волны.

Специалисты Университета Конкордии разработали технологию прямой звуковой печати (direct sound printing, DSP). В нынешней версии прототипа система состоит из преобразователя, присылающего сфокусированные импульсы ультразвука через стены камеры.

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Как происходит процесс 3D-печати с применением ультразвука

Сырьем является полидиметилсилоксан (ПДМС), жидкая полимерная смола. Ультразвуковые поля вызывают быстрые колебания микроскопических пузырьков, формирующихся в заданных точках материала, создавая нужный предмет.

Колебания пузырьков повышает температуру до 14700 ºС, а давление – до 1000 бар. Хотя резкий рост температуры и давления длится всего несколько пикосекунд, смола затвердевает именно там, где возник пузырек. Преобразователь перемещается по запрограммированной траектории, создавая трехмерный объект точка за точкой.

Как это работает: смотрите видео

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Как это поможет на практике

Кроме возможности изготавливать таким образом высоко детализированные объекты, метод DSP позволяет неинвазивно печатать внутри других структур, если они имеют прозрачную поверхность. К примеру, можно починить внутренние компоненты самолета, не раскрывая фюзеляж. Или даже создавать 3D объекты внутри человеческого тела без хирургического вмешательства.

Кроме того, новый метод подходит для печати из керамических материалов. Разработчики планируют провести эксперименты с полимеркерамическими композитами, а затем попытаться взять чистый металл.