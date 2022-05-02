Новый уровень удаленной работы: ресторан нанял кассиров из Никарагуа – работают по видеосвязи

Канадская сеть ресторанов Freshii наняла кассиров из Никарагуа, работающих по видеосвязи. Местные власти недовольны.

Как пишет канадское издание, платят им всего по 3,75 доллара в час, тогда как минимальная ставка по стране – 11,73 доллара. Как можно понять, это гораздо выгоднее для работодателя, которого уже обвинили в попытке перевести рабочие места в оффшор и платить меньше денег. Однако Freshii утверждает, что причина совсем не в этом.

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Очевидцы рассказывают, что к кассовым аппаратам подключены видеокамеры и мониторы с надписью Percy, в которых видны кассиры, готовые принимать заказы.

Экран загорается, когда покупатель к нему подходит.

Такой эксперимент был запущен сразу в нескольких точках Freshii в Онтарио.

В основном кассиры работают с Никарагуанским колл-центром, о чем источнику рассказали сами работники.

Freshii имеет 343 ресторана в Северной Америке. Компания продает бурито, боулы, йогурты, смузи и прочее. Представители сети отказались предоставить Star информацию о своей технологии виртуальных касс, но директор по развитию бизнеса отметил, что аппараты управляются сторонней компанией Percy. Она же в свою очередь написала в Twitter, что "смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда". Дело, по словам компании, в нехватке рабочей силы в ресторанной индустрии Северной Америки. Компания также добавила, что ее сотрудники работают в нескольких странах, включая Канаду. Она "платит всем членам команды выше их местной минимальной заработной платы".

Издание Star проконсультировалось с юристами по трудоустройству и подтвердило, что такая работа полностью легальна, как и любой другой вид аутсорсинга. Профсоюзы считают, что компания таким образом хочет обойти законы Онтарио о минимальной зарплате. Президент канадского конгресса труда Беа Бруске заявила, что она разочарована решением "перевести рабочие места в оффшор, чтобы заплатить меньше нашей минимальной зарплаты". "Мне противно, что такая компания, как Freshii, применяет такой подход", – говорит она.