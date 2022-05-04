Новый уровень приватности: Twitter запустил функцию Circle – что это такое и как она работает

Twitter наконец-то начал тестирование функции, которой от него давно ждали. Теперь пользователи смогут настраивать аудиторию каждого отдельного твита специальной функцией конфиденциальности Circle.

Как отмечают в справочнике соцсети, Twitter Circle – это способ отправлять твиты избранным людям и делиться своими мыслями с меньшей аудиторией. Новая функция сейчас находится на ранней стадии тестирования и доступна только ограниченному количеству людей по всему миру.

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Как это работает

Twitter Circle (Круг) – это не то же самое, что и защищенная учетная запись или отдельные сообщества.

Функция работает в рамках той же страницы пользователя по принципу списка "Близких друзей" в соцсети Instagram.

Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо заранее добавить в Круг подписчиков, с которыми вы хотите делиться определенным контентом.

Соответственно, если вы во время публикации твита выберите доступность только для этого Круга, то увидят сообщение только избранные пользователи.

Они смогут взаимодействовать с ним как обычно – отвечать, ставить лайки​. Но такие публикации нельзя ретвитировать на свою страницу – так же как это сейчас запрещено делать в случае закрытых настроек приватности страниц, ведь тогда конфиденциальность будет нарушена.

Пока у пользователя может быть только один круг, а максимальное количество людей в нем – 150. Есть ли у компании планы разрешить большее количество кругов, неизвестно. Однако это было бы крайне полезно и позволило публиковать разные типы контента для разных аудиторий. Сейчас пользователи для этого, как правило, создают по несколько аккаунтов, пуская к ним нужных им людей.

Увидеть, кто находится в кругу, может только владелец страницы.

Если вы были добавлены в круг, вы не можете удалить себя из него самостоятельно.

Стать частью круга может кто-нибудь, даже те, на кого вы не подписаны.

Как получить доступ

Чтобы узнать, являетесь ли вы частью тестовой группы Twitter Circle, обновите приложение к новейшей версии. После этого попытайтесь написать твит. Если вы выбрали, вы должны увидеть соответствующее сообщение на экране, которое расскажет о возможности создания круга.