Как отмечают в справочнике соцсети, Twitter Circle – это способ отправлять твиты избранным людям и делиться своими мыслями с меньшей аудиторией. Новая функция сейчас находится на ранней стадии тестирования и доступна только ограниченному количеству людей по всему миру.
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Как это работает
- Twitter Circle (Круг) – это не то же самое, что и защищенная учетная запись или отдельные сообщества.
- Функция работает в рамках той же страницы пользователя по принципу списка "Близких друзей" в соцсети Instagram.
- Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо заранее добавить в Круг подписчиков, с которыми вы хотите делиться определенным контентом.
- Соответственно, если вы во время публикации твита выберите доступность только для этого Круга, то увидят сообщение только избранные пользователи.
- Они смогут взаимодействовать с ним как обычно – отвечать, ставить лайки. Но такие публикации нельзя ретвитировать на свою страницу – так же как это сейчас запрещено делать в случае закрытых настроек приватности страниц, ведь тогда конфиденциальность будет нарушена.
Пока у пользователя может быть только один круг, а максимальное количество людей в нем – 150. Есть ли у компании планы разрешить большее количество кругов, неизвестно. Однако это было бы крайне полезно и позволило публиковать разные типы контента для разных аудиторий. Сейчас пользователи для этого, как правило, создают по несколько аккаунтов, пуская к ним нужных им людей.
- Увидеть, кто находится в кругу, может только владелец страницы.
- Если вы были добавлены в круг, вы не можете удалить себя из него самостоятельно.
- Стать частью круга может кто-нибудь, даже те, на кого вы не подписаны.
Как получить доступ
Чтобы узнать, являетесь ли вы частью тестовой группы Twitter Circle, обновите приложение к новейшей версии. После этого попытайтесь написать твит. Если вы выбрали, вы должны увидеть соответствующее сообщение на экране, которое расскажет о возможности создания круга.