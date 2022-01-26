Новая система уже прошла сертификацию Mastercard и соответствует международным стандартам безопасности. Среди первых клиентов называются банковские организации.

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Что известно

Чип S3B512C считывает информацию с помощью биометрического датчика, сохраняет данные в модуле безопасности (SE) и анализирует их благодаря встроенному процессору.

Разработчики обещают алгоритмы проверки подлинности и защиты от подмены передаваемых данных, но не уточнили, как осуществляется питание устройства.

По словам вице-президента Samsung, чип предназначен для платежных карт, но может применяться и в других гаджетах, которым необходима биометрическая аутентификация — например, пропусках или удостоверениях.



Расположение всех элементов безопасности на новом чипе / Фото Samsung

Стоит отметить, что само наличие сканера отпечатков на карточках встречалось и раньше. Подобный подход предотвращает мошеннические операции с утерянными или украденными картами и устраняет необходимость ввода PIN-кода на клавиатуре терминала.

Новшеством в этом случае является то, что Samsung собрала три отдельных элемента в одном чипе безопасности. Новая интегральная микросхема может помочь производителям карт уменьшить количество необходимых микросхем и оптимизировать процессы разработки карт для биометрических платежных карт.