Новый удар по российской электронике: поставщики остановили доставку ключевого компонента
Источник:Российский "Интерфакс"
В России что ни день, то новый дефицит. На этот раз – лития. Аргентина и Чили приостановили поставки одного из ключевых компонентов аккумуляторов. Остаются еще два, однако есть проблема.
Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов заявил, что остановка поставок может вызвать проблемы в производстве аккумуляторов и систем накопления энергии. Внесем небольшую поправку: не "может", а "будет".
Книжный рынок Книжный рынок России испытывает проблемы: в дефиците основные компоненты
Кто остался
- В России добыча литиевого сырья не производится.
- Все сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии.
- Отгрузки из Чили и Аргентины прекращены.
- Теоретически поставлять литиевое сырье может Китай, но он и сам ощущает острую нехватку этого материала, поэтому в первую очередь обеспечит свои потребности.
- Таким образом, сейчас возможность получать сырье есть только из Боливии.
- Однако покрыть все запросы России на литий, которые ранее удовлетворяли как минимум три поставщика, будет крайне сложно. А вернее невозможно.
По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, точно так же, как и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то к сожалению, литиевого сырья нам брать негде. Если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных литиевых потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях,
– говорит Владислав Демидов.
Однако у оккупантов еще одна надежда. В начале февраля "Газпром", Минпромторг и Иркутская нефтяная компания подписали документы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении. В "Газпроме" ожидают, что это в перспективе может в значительной степени покрыть внутренний спрос на литий. Однако, сколько уйдет времени на освоение месторождения и наращивание добычи, неясно.