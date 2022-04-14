Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов заявил, что остановка поставок может вызвать проблемы в производстве аккумуляторов и систем накопления энергии. Внесем небольшую поправку: не "может", а "будет".

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Кто остался

В России добыча литиевого сырья не производится.

Все сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии.

Отгрузки из Чили и Аргентины прекращены.

Теоретически поставлять литиевое сырье может Китай, но он и сам ощущает острую нехватку этого материала, поэтому в первую очередь обеспечит свои потребности.

Таким образом, сейчас возможность получать сырье есть только из Боливии.

Однако покрыть все запросы России на литий, которые ранее удовлетворяли как минимум три поставщика, будет крайне сложно. А вернее невозможно.

По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, точно так же, как и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то к сожалению, литиевого сырья нам брать негде. Если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных литиевых потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях,

– говорит Владислав Демидов.

Однако у оккупантов еще одна надежда. В начале февраля "Газпром", Минпромторг и Иркутская нефтяная компания подписали документы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении. В "Газпроме" ожидают, что это в перспективе может в значительной степени покрыть внутренний спрос на литий. Однако, сколько уйдет времени на освоение месторождения и наращивание добычи, неясно.