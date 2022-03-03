Новый телеграм-бот напрямую связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

3 марта 2022 , 17:45
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Источник:

Госспецсвязи

Украинское IT-сообщество создало телеграм-бот ля прямой связи волонтеров с людьми, которые нуждаются в помощи. Он предназначен для разных регионов Украины.

Этот бот позволит волонтерам оказать помощь в разных регионах Украины. А беженцам – получить приют, транспорт, еду, медикаменты и тому подобное.

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Бот SaveUA

  • Если вы волонтер, вам необходимо указать город или область, категорию помощи и контактный номер телефона.
  • Заявки с запросами о помощи в вашей категории и регионе будут появляться в боте.
  • Если вы нуждаетесь в помощи, бот попросит указать такие же данные, а также отдельно детали вашего запроса.
  • После этого система позволит обменяться контактами и связаться напрямую с волонтером.
Бот SaveUA доступен по ссылке.

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Автор: Олександр Гайдамашко