Этот бот позволит волонтерам оказать помощь в разных регионах Украины. А беженцам – получить приют, транспорт, еду, медикаменты и тому подобное.
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Бот SaveUA
- Если вы волонтер, вам необходимо указать город или область, категорию помощи и контактный номер телефона.
- Заявки с запросами о помощи в вашей категории и регионе будут появляться в боте.
- Если вы нуждаетесь в помощи, бот попросит указать такие же данные, а также отдельно детали вашего запроса.
- После этого система позволит обменяться контактами и связаться напрямую с волонтером.
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