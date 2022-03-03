Этот бот позволит волонтерам оказать помощь в разных регионах Украины. А беженцам – получить приют, транспорт, еду, медикаменты и тому подобное.

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Бот SaveUA

Если вы волонтер, вам необходимо указать город или область, категорию помощи и контактный номер телефона.

Заявки с запросами о помощи в вашей категории и регионе будут появляться в боте.

Если вы нуждаетесь в помощи, бот попросит указать такие же данные, а также отдельно детали вашего запроса.

После этого система позволит обменяться контактами и связаться напрямую с волонтером.

Бот SaveUA доступен по ссылке.

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