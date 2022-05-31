Новый светодиод и цена: Xiaomi представила умную лампу MiJia Desk Lamp 1S Enhanced

Умную лампу MiJia Desk Lamp 1S компания Xiaomi анонсировала еще в 2019 году. Сейчас на рынок вышла обновленная версия устройства с некоторыми улучшениями и изменениями.

Внешне новинка выглядит идентично предыдущей версии лампы, а вот приставка Enhanced в названии скрывает несколько интересных доработок.

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Да, новинка получила модернизированные диоды полного спектра с улучшенным индексом цвета. Производитель отмечает, что теперь свет более равномерный и мягкий, чем раньше.

Также лампа компонуется светодиодным модулем в количестве 42 элемента по 0.5 Вт с номинальной мощностью 9 Вт. Срок службы составляет 25 000 часов.



Mijia Desk Lamp 1S Enhanced / Фото Xiaomi

Лампа рассчитана на четыре режима работы:

чтение,

компьютер,

дети,

фокусировка.

Особенностью последнего режима является функция упоминания об отдыхе из-за мерцания.

Управление лампой осуществляется через приложение Mijia от Xiaomi на смартфоне, а сам гаджет поддерживает Apple HomeKit. Стоит устройство 30 долларов (888 гривен).

Кстати, недавно Xiaomi открыла сбор денег на новую механическую клавиатуру с подсветкой всего за 23 доллара. Такая цена будет доступна только участникам сбора. Гаджет получил название Xiaomi Wired Mechanical Keyboard.