Внешне новинка выглядит идентично предыдущей версии лампы, а вот приставка Enhanced в названии скрывает несколько интересных доработок.

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Да, новинка получила модернизированные диоды полного спектра с улучшенным индексом цвета. Производитель отмечает, что теперь свет более равномерный и мягкий, чем раньше.

Также лампа компонуется светодиодным модулем в количестве 42 элемента по 0.5 Вт с номинальной мощностью 9 Вт. Срок службы составляет 25 000 часов.



Mijia Desk Lamp 1S Enhanced / Фото Xiaomi

Лампа рассчитана на четыре режима работы:

чтение,

компьютер,

дети,

фокусировка.

Особенностью последнего режима является функция упоминания об отдыхе из-за мерцания.

Управление лампой осуществляется через приложение Mijia от Xiaomi на смартфоне, а сам гаджет поддерживает Apple HomeKit. Стоит устройство 30 долларов (888 гривен).

Кстати, недавно Xiaomi открыла сбор денег на новую механическую клавиатуру с подсветкой всего за 23 доллара. Такая цена будет доступна только участникам сбора. Гаджет получил название Xiaomi Wired Mechanical Keyboard.

Напомним, ранее Xiaomi показала новую правоту, заявив, что она может обеспечить соединение на расстоянии 5000 километров, что очень взволновало сеть. Все оказалось очень просто: гаджет работает, опираясь на мобильные сети 4G трех основных китайских операторов, чтобы иметь возможность передавать сигнал поочередно с одной антенны на другую. Таким образом, за пределами Китая устройство этого расстояния не преодолеет – стандартный диапазон его действия значительно меньше.