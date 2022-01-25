Новый суперкомпьютер Meta станет самым мощным в мире: компания обещает невероятные возможности
Источник:The Jerusalem Post
Meta, бывшая Facebook, утверждает, что ее новый суперкомпьютер с искусственным интеллектом будет самым быстрым в мире. Он будет готов уже к середине 2022 года.
Исследовательская группа компании создала суперкомпьютер, названный AI Research SuperCluster (RSC). Он поможет выстраивать более совершенные модели искусственного интеллекта, которые могут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков и одновременно анализировать текст, изображения и видео, чтобы определить, не является ли контент вредным.
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Что известно о суперкомпьютере Meta
- В разработке RSC участвовали специалисты Nvidia, Pure Storage и Penguin Computing.
- Как только компьютер будет полностью построен в середине 2022 года, он займет позицию самого быстрого суперкомпьютера с искусственным интеллектом в мире.
- Однако уже сейчас AI Research SuperCluster запущен и работает.
Meta надеется, что способность RSC обучать все более сложные и адаптированные модели выведет технологию ИИ на новый уровень.
Наши исследователи смогут обучать самые большие модели, необходимые для разработки передового ИИ для компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания речи и многого другого. Мы надеемся, что RSC поможет нам создать абсолютно новые системы искусственного интеллекта, которые могут, например, обеспечивать голосовой перевод в реальном времени для больших групп людей, которые говорят на разных языках, чтобы они могли беспрепятственно сотрудничать в исследовательском проект или играть в игру с дополненной реальностью вместе,
– рассказывают в компании.
В начале 2020 года Meta, по ее же словам, поняла, что лучший способ ускорить прогресс — это спроектировать новую вычислительную инфраструктуру с чистого листа, чтобы воспользоваться преимуществами новых графических процессоров и технологий сетевой фабрики. Разработчики хотели, чтобы эта инфраструктура могла обучать модели с более чем триллионом параметров на наборах данных размером до эксабайта (это примерно 36 000 лет высококачественного видео).
Конечно же, не обойдет стороной компания и свой метаверс, который прямо сейчас создает. Суперкомпьютер будет работать и с ним.
Это исследование поможет обеспечить безопасность людей при использовании наших сервисов не только сегодня, но и в будущем, по мере того как мы создаем метаверс,
– сказано в сообщении компании.
Сообщается, что после завершения второго этапа строительства RSC, суперкомпьютер будет способен выполнять вычисления со скоростью 5 экзафлопс, что вдвое мощнее распределенной вычислительной сети Folding@home.
Meta представляет AI Research SuperCluster: видео