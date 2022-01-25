Новый суперкомпьютер Meta станет самым мощным в мире: компания обещает невероятные возможности

Meta, бывшая Facebook, утверждает, что ее новый суперкомпьютер с искусственным интеллектом будет самым быстрым в мире. Он будет готов уже к середине 2022 года.

Исследовательская группа компании создала суперкомпьютер, названный AI Research SuperCluster (RSC). Он поможет выстраивать более совершенные модели искусственного интеллекта, которые могут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков и одновременно анализировать текст, изображения и видео, чтобы определить, не является ли контент вредным.

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Что известно о суперкомпьютере Meta

В разработке RSC участвовали специалисты Nvidia, Pure Storage и Penguin Computing.

Как только компьютер будет полностью построен в середине 2022 года, он займет позицию самого быстрого суперкомпьютера с искусственным интеллектом в мире.

Однако уже сейчас AI Research SuperCluster запущен и работает.

Meta надеется, что способность RSC обучать все более сложные и адаптированные модели выведет технологию ИИ на новый уровень.

Наши исследователи смогут обучать самые большие модели, необходимые для разработки передового ИИ для компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания речи и многого другого. Мы надеемся, что RSC поможет нам создать абсолютно новые системы искусственного интеллекта, которые могут, например, обеспечивать голосовой перевод в реальном времени для больших групп людей, которые говорят на разных языках, чтобы они могли беспрепятственно сотрудничать в исследовательском проект или играть в игру с дополненной реальностью вместе,

– рассказывают в компании.