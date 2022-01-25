Исследовательская группа компании создала суперкомпьютер, названный AI Research SuperCluster (RSC). Он поможет выстраивать более совершенные модели искусственного интеллекта, которые могут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков и одновременно анализировать текст, изображения и видео, чтобы определить, не является ли контент вредным.

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Что известно о суперкомпьютере Meta

В разработке RSC участвовали специалисты Nvidia, Pure Storage и Penguin Computing.

Как только компьютер будет полностью построен в середине 2022 года, он займет позицию самого быстрого суперкомпьютера с искусственным интеллектом в мире.

Однако уже сейчас AI Research SuperCluster запущен и работает.

Meta надеется, что способность RSC обучать все более сложные и адаптированные модели выведет технологию ИИ на новый уровень.

Наши исследователи смогут обучать самые большие модели, необходимые для разработки передового ИИ для компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания речи и многого другого. Мы надеемся, что RSC поможет нам создать абсолютно новые системы искусственного интеллекта, которые могут, например, обеспечивать голосовой перевод в реальном времени для больших групп людей, которые говорят на разных языках, чтобы они могли беспрепятственно сотрудничать в исследовательском проект или играть в игру с дополненной реальностью вместе,

– рассказывают в компании.