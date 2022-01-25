Исследовательская группа компании создала суперкомпьютер, названный AI Research SuperCluster (RSC). Он поможет выстраивать более совершенные модели искусственного интеллекта, которые могут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков и одновременно анализировать текст, изображения и видео, чтобы определить, не является ли контент вредным.
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Что известно о суперкомпьютере Meta
- В разработке RSC участвовали специалисты Nvidia, Pure Storage и Penguin Computing.
- Как только компьютер будет полностью построен в середине 2022 года, он займет позицию самого быстрого суперкомпьютера с искусственным интеллектом в мире.
- Однако уже сейчас AI Research SuperCluster запущен и работает.
Meta надеется, что способность RSC обучать все более сложные и адаптированные модели выведет технологию ИИ на новый уровень.
Наши исследователи смогут обучать самые большие модели, необходимые для разработки передового ИИ для компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания речи и многого другого. Мы надеемся, что RSC поможет нам создать абсолютно новые системы искусственного интеллекта, которые могут, например, обеспечивать голосовой перевод в реальном времени для больших групп людей, которые говорят на разных языках, чтобы они могли беспрепятственно сотрудничать в исследовательском проект или играть в игру с дополненной реальностью вместе,
– рассказывают в компании.
В начале 2020 года Meta, по ее же словам, поняла, что лучший способ ускорить прогресс — это спроектировать новую вычислительную инфраструктуру с чистого листа, чтобы воспользоваться преимуществами новых графических процессоров и технологий сетевой фабрики. Разработчики хотели, чтобы эта инфраструктура могла обучать модели с более чем триллионом параметров на наборах данных размером до эксабайта (это примерно 36 000 лет высококачественного видео).
Конечно же, не обойдет стороной компания и свой метаверс, который прямо сейчас создает. Суперкомпьютер будет работать и с ним.
Это исследование поможет обеспечить безопасность людей при использовании наших сервисов не только сегодня, но и в будущем, по мере того как мы создаем метаверс,
– сказано в сообщении компании.
Сообщается, что после завершения второго этапа строительства RSC, суперкомпьютер будет способен выполнять вычисления со скоростью 5 экзафлопс, что вдвое мощнее распределенной вычислительной сети Folding@home.
Meta представляет AI Research SuperCluster: видео