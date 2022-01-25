Исследовательская группа компании создала суперкомпьютер, названный AI Research SuperCluster (RSC). Он поможет выстраивать более совершенные модели искусственного интеллекта, которые могут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков и одновременно анализировать текст, изображения и видео, чтобы определить, не является ли контент вредным.

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Что известно о суперкомпьютере Meta

  • В разработке RSC участвовали специалисты Nvidia, Pure Storage и Penguin Computing.
  • Как только компьютер будет полностью построен в середине 2022 года, он займет позицию самого быстрого суперкомпьютера с искусственным интеллектом в мире.
  • Однако уже сейчас AI Research SuperCluster запущен и работает.

Meta надеется, что способность RSC обучать все более сложные и адаптированные модели выведет технологию ИИ на новый уровень.

Наши исследователи смогут обучать самые большие модели, необходимые для разработки передового ИИ для компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания речи и многого другого. Мы надеемся, что RSC поможет нам создать абсолютно новые системы искусственного интеллекта, которые могут, например, обеспечивать голосовой перевод в реальном времени для больших групп людей, которые говорят на разных языках, чтобы они могли беспрепятственно сотрудничать в исследовательском проект или играть в игру с дополненной реальностью вместе,
– рассказывают в компании.

В начале 2020 года Meta, по ее же словам, поняла, что лучший способ ускорить прогресс — это спроектировать новую вычислительную инфраструктуру с чистого листа, чтобы воспользоваться преимуществами новых графических процессоров и технологий сетевой фабрики. Разработчики хотели, чтобы эта инфраструктура могла обучать модели с более чем триллионом параметров на наборах данных размером до эксабайта (это примерно 36 000 лет высококачественного видео).

Конечно же, не обойдет стороной компания и свой метаверс, который прямо сейчас создает. Суперкомпьютер будет работать и с ним.

Это исследование поможет обеспечить безопасность людей при использовании наших сервисов не только сегодня, но и в будущем, по мере того как мы создаем метаверс,
– сказано в сообщении компании.

Сообщается, что после завершения второго этапа строительства RSC, суперкомпьютер будет способен выполнять вычисления со скоростью 5 экзафлопс, что вдвое мощнее распределенной вычислительной сети Folding@home.

Meta​ представляет AI Research SuperCluster: видео