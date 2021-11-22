Сегодня развитием Wi-Fi 7 заняты такие компании как Qualcomm, Samsung и MediaTek. Разработка проходит под контролем Wi-Fi Alliance – всемирного, неприбыльного промышленного объединения, целью которого является содействие росту беспроводных локальных сетей.

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Что известно о Wi-Fi 7

Предполагается, что новый стандарт опередит возможности своих предшественников.

Он обеспечит прирост скорости в 2,4 раза по сравнению с Wi-Fi 6 и 6E .

. Обещают более низкую задержку при передаче данных и стабильное соединение вследствие использования большего числа каналов.

Роутеры c Wi-Fi 7 будут успешно отфильтровывать интерферирующий сигнал от соседских устройств.

Однако не следует ожидать быстрого освоения новой технологии. Пока она еще в процессе разработки и тестирования. Первые устройства с его поддержкой будут продавать только в 2023-2024 году. До этого ее будут активно тестировать со второго квартала 2022 года. Однако для этого спецификации нового стандарта должны быть утверждены соответствующими органами.

Выставка CES должна пройти в январе 2022 года. В это время MediaTek пообещала первую демонстрацию возможностей технологии. Что интересно, в своем анонсе компания упомянула о метаверсе.

Мы собираемся участвовать в технологии Wi-Fi 7. Мы хотим быть лидерами, и метавселенная будет нашей,

– сказал на корпоративном мероприятии Джеймс Чен, вице-президент по маркетингу продуктов в MediaTek.

Что имел в виду г-н Чен не ясно, так как MediaTek не объявляла о том, что собирается запускать разработку собственной метавселенной. При этом источник указывает, что его фраза была шуткой.