Новый смартфон Redmi оказался настоящим хитом: за час распродано полмиллиона устройств

Летняя распродажа принесла Xiaomi полтора миллиарда юаней за менее чем 50 минут. Новый Redmi Note 10 покупали с бешеной скоростью: за час распродано полмиллиона смартфонов.

В Китае стартовала традиционная летняя распродажа "618". Компания Xiaomi поделилась первыми результатами.

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Официальная статистика

Согласно официальной статистике, Xiaomi получила через различные онлайн-площадки, включая JD.com и Tmall, более полутора миллиардов юаней (235 478 805 долларов США) за 49 минут и 52 секунды.

Одновременно с запуском "618" начались продажи китайской версии Redmi Note 10, представленной официально несколько дней назад. За первый час пользователи раскупили 500 тысяч этих смартфонов. На время распродажи "618" его можно купить по цене от 155 долларов, тогда как обычно стартовая цена составляет 170 долларов.

Цена и характеристики Redmi Note 10

Сам смартфон представили в Китае 26 мая. Он проще старшего брата Redmi Note 10 Pro, но и на 100 долларов дешевле.



Основные характеристики Redmi Note 10 / Фото Redmi

Смартфон работает на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 700, оснащен системой охлаждения с несколькими слоями графитного материала, оперативной памятью LPDDR4X и флешпамятью UFS 2.2.

Экран IPS диагональю 6,5 дюйма имеет разрешение 2400х1800 пикселей и максимальную частоту 90 Гц. Всего предусмотрено четыре режима – 30, 50, 60 и 90 Гц.

Основная камера представлена датчиками разрешением 48 и 2 мегапикселя, во фронтальной установили датчик на 8 мегапикселей. Также смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, стандартное гнездо для наушников, ИК-излучатель и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Цена

Смартфон продается в четырех цветах. Столько же вариантов объема памяти.