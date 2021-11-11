Новый смартфон Huawei nova 9 с исключительной камерой можно заказать в Украине официально

В Украине официально анонсирован старт продаж нового смартфона Huawei nova 9. Гаджет оснащен мощной системой камер и инновационными фишками для создателей видео контента. Смартфон доступен для предзаказа в Украине с 11 ноября.

Международную версию смартфона Huawei nova 9 презентовали в Вене 21 октября. Устройство получило исключительный набор камер и ориентировано на молодую аудиторию, которая занимается созданием видеоконтента.

Интересно Что означают зеленая и оранжевая точки на экране вашего iPhone

Чем может заинтересовать смартфон Huawei nova 9

Дизайн

Huawei nova 9 получил тонкий корпус в 7,77 миллиметра и весит всего 175 граммов. Смартфон оснащен 6,57-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, он автоматически переключается на 60 Гц при воспроизведении контента с более низкой частотой кадров, что позволяет экономить заряд.

Также дисплей с широкой цветовой гаммой P3 воспроизводит до 1,07 миллиарда цветов для точной и естественной передачи всех оттенков.



Смартфон Huawei nova 9 / Фото Huawei

Что внутри

В Украине Huawei nova 9 доступен в двух цветах корпуса – перламутровом синем Starry Blue и классическом черном.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 778G 4G (да, сейчас без 5G, но в Украине он появится не скоро, поэтому никаких переплат) с системой охлаждения VC Liquid Cooling и технологией на основе искусственного интеллекта. Она определяет приоритеты в работе устройства и оптимизирует его производительность.

Также смартфон получил 8ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Работает Huawei nova 9 на EMUI 12 (появится ли в Украине Harmony OS от Huawei до сих пор не известно).

Фото и видеовозможности

Блок камер смартфона состоит из 50-мегапиксельной основной камеры Ultra Vision, 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры, макрокамеры и камеры глубины резкости. Кроме того, смартфон поддерживает широкоугольный сенсор с системой цветовых фильтров RYYB и способностью улавливать на 40% больше света. Все это позволяет Huawei nova 9 делать детализированные и четкие панорамные фото независимо от условий и времени суток.



Камера Huawei nova 9 / Фото 24 канал

Кроме того, Huawei nova 9 оснащен:

технологией XD Fusion Engine для улучшения качества изображений, снятых при любых условиях освещения;

для улучшения качества изображений, снятых при любых условиях освещения; функцией интеллектуального распознавания снимков AI Snapshot recognition ;

; режимами съемки замедленного видео и покадровой съемки и другими фишками.

Что заинтересует блоггеров и создателей контента

Среди инноваций для видеоблогинга в Huawei nova 9 представлены фронтальная камера на 32 Мп с поддержкой съемки в формате 4K для селфи-видео.

с поддержкой съемки в формате 4K для селфи-видео. Функция непрерывной записи с эффектом разделенного экрана для съемки сразу с двух ракурсов.

Функции Video Search и One-Click Video Creation позволяют быстро находить необходимое видео и создавать ролики в один клик соответственно.

Режимы для видеоблогеров / Фото 24 канал

Быстрая зарядка и мощность

Huawei nova 9 получил аккумулятор мощностью 4 300 мА*ч. Тонкий корпус принес в жертву автономность, и емкость аккумулятора не столь велика, как хотелось бы, но производитель компенсировал это сверхбыстрой зарядкой Huawei SuperCharge на 66 Вт, которая полностью заряжает батарею за 38 минут или же на 60% – всего за 18 минут.

Цена Huawei nova 9 и доступность

С 11 до 20 ноября 2021 года включительно украинцы могут сделать предзаказ нового смартфона Huawei nova 9 и получить в подарок наушники Huawei FreeBuds 4. Наушники поддерживают HD-звук и смарт-приглушение шума в различных сценариях использования.

Цена Huawei nova 9 составляет 16 999 гривен.