Если вы вдруг почувствовали себя, как в одной из серий "Черного зеркала", то это не случайно. Именно такой сюжет уже обыгрывали создатели данного популярного сериала.
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Что известно
- Презентация сервиса MoviePass 2.0 состоялась 10 февраля. Именно так, это уже вторая версия приложения, ведь ранее компания, которая запускала его в несколько ином виде, обанкротилась.
- Глава сервиса Стейси Спайкс заявил, что теперь пользователи смогут зарабатывать виртуальную валюту (кредиты), которую потом смогут потратить на поход в кино.
- Главное условие для этого – посмотреть рекламу, Не отвлекаясь и не откладывая телефон.
- Чтобы обеспечить выполнение этого требования, MoviePass будет использовать технологию распознавания лиц и отслеживания направления взгляда, чтобы убедиться, что люди не отрывают взгляд от экрана во время трансляции роликов.
- Если клиент отведет взгляд или отложит телефон — реклама перейдет в режим паузы.
- Спайкс не уточнил, сколько нужно посмотреть рекламы для заработка достаточного количества кредитов на один реальный билет в кино.