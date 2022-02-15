Если вы вдруг почувствовали себя, как в одной из серий "Черного зеркала", то это не случайно. Именно такой сюжет уже обыгрывали создатели данного популярного сериала.

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Что известно

Презентация сервиса MoviePass 2.0 состоялась 10 февраля. Именно так, это уже вторая версия приложения, ведь ранее компания, которая запускала его в несколько ином виде, обанкротилась.

Глава сервиса Стейси Спайкс заявил, что теперь пользователи смогут зарабатывать виртуальную валюту (кредиты), которую потом смогут потратить на поход в кино.

Главное условие для этого – посмотреть рекламу, Не отвлекаясь и не откладывая телефон.

Чтобы обеспечить выполнение этого требования, MoviePass будет использовать технологию распознавания лиц и отслеживания направления взгляда, чтобы убедиться, что люди не отрывают взгляд от экрана во время трансляции роликов.

Если клиент отведет взгляд или отложит телефон — реклама перейдет в режим паузы.

Спайкс не уточнил, сколько нужно посмотреть рекламы для заработка достаточного количества кредитов на один реальный билет в кино.

В 2019 году он запустил похожую концепцию, сервис PreShow, в котором можно было получать бесплатные билеты в кино, просматривая "15-20-минутное предварительное представление", состоящее из "развлекательного фирменного контента". Однако в 2020 году компанию постигло банкротство. На момент подачи заявления о банкротстве MoviePass в ней говорилось, что в отношении компании ведутся расследования со стороны Федеральной торговой комиссии, комиссии по ценным бумагам и биржам, четырех окружных прокуроров Калифорнии и генерального прокурора Нью-Йорка. В июне прошлого года удалось договориться с Федеральной торговой комиссией США и заключить мировое соглашение с окружными прокурорами Калифорнии. В ноябре 2021 года Спайкс выкупил компанию обратно.