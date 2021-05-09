Для вывода очередной партии из 60 спутников миссии Starlink-27 SpaceX использовала ступень B1051. К этому времени она летала уже 9 раз. Посадку ступень должна была осуществить на автоматический беспилотный корабль-космопорт в Атлантическом океане Just Read the Instructions.
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Falcon 9 готов к посадке на корабль-космопорт / Скриншот из онлайн-трансляции SpaceX
Отстыковав вторую ступень, первая ступень Falcon 9 взяла курс на посадку, которую успешно совершила через несколько минут. Таким образом B1051 удачно завершила свой десятый пуск. Очевидно, что он был не последний.
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Первая ступень ракеты Falcon 9 с распрямленными посадочными опорами / Скриншот из онлайн-трансляции SpaceX
Какие ступени есть у SpaceX в наличии
- B1049 – старейшая из рабочих ступеней ракеты-носителя Falcon 9. Первый полет состоялся 10 сентября 2018 года. Первая, которая совершила 7 взлетов и приземлений. Совершила 9 полетов.
- B1051 – ступень, которая первая летала 10 раз. Первый полет совершила 2 марта 2019 года.
- B1058 – ступень, дебютом которой стала отправка к Международной космической станции исторической миссии Crew Dragon Demo-2 30 мая 2020 года. Совершила 7 полетов.
- B1060 – еще одна из рабочих ступеней, совершившая 7 полетов. Первый полет состоялся 30 июня 2020 года.
- B1061 – ступень, дебютом которой стала отправка к Международной космической станции первого регулярно рейса на корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-1 16 ноября 2020 года. Следующим и пока последним полетом ступени стала миссия Crew-2.
- B1062 и B1063 – обе ступени пока что совершили по одному успешному полету.
- B1064, B1065 и B1067 – новые ступени, которые еще не были вовлечены в запусках.