Для вывода очередной партии из 60 спутников миссии Starlink-27 SpaceX использовала ступень B1051. К этому времени она летала уже 9 раз. Посадку ступень должна была осуществить на автоматический беспилотный корабль-космопорт в Атлантическом океане Just Read the Instructions.

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Falcon 9 готов к посадке на корабль-космопорт / Скриншот из онлайн-трансляции SpaceX

Отстыковав вторую ступень, первая ступень Falcon 9 взяла курс на посадку, которую успешно совершила через несколько минут. Таким образом B1051 удачно завершила свой десятый пуск. Очевидно, что он был не последний.

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Первая ступень ракеты Falcon 9 с распрямленными посадочными опорами / Скриншот из онлайн-трансляции SpaceX

Какие ступени есть у SpaceX в наличии