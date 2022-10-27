Ученые смогли передать данные со скоростью, равной пропускной способности всего интернета

Исследователям удалось передать данные со скоростью 1,84 петабайта в секунду. Это почти вдвое больше, чем глобальный интернет-трафик за тот же промежуток времени.

Фантастическая скорость

Таким образом, удалось побить предыдущий рекорд по передаче данных с помощью одного источника света и оптического чипа в один петабит в секунду. И чтобы объяснить это количество в перспективе, петабит равен одному миллиону гигабит. Один гигабит, или 1000 мегабит, – это примерно самая быстрая скорость загрузки данных, которую можно купить за деньги для большинства домохозяйств.

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Для этого удивительного достижения исследователи из Технического университета Дании (DTU) и Технологического университета Чалмерса использовали специальный оптический чип, который может использовать один инфракрасный свет, разбивая его на сотни разных частот, равномерно удаленных друг от друга. Вместе они известны как частотная расческа. Каждая частота на гребешке может дискретно хранить данные, модулируя волновые свойства света, что позволяет ученым передавать гораздо больше битов, чем обычными методами.

Как ученым удалось сделать это

В исследовании о работе, опубликованном в журнале Nature Photonics, ученые описывают, как они передали "фиктивные" данные со скоростью 1,84 петабита в секунду по 8 километрам оптического волокна, используя при этом 223 волновых канала в частотной расческе. По словам ученых, для передачи данных на таких скоростях с помощью коммерческого оборудования потребовалось бы более тысячи лазеров. Для этого эксперимента, с использованием сверхсовременного чипа, понадобился только один.

Особенность этого чипа состоит в том, что он производит частотную гребенку с идеальными характеристиками для волоконно-оптической связи. Он имеет высокую оптическую мощность и охватывает широкую полосу пропускания в спектральной области, которая интересна передовым оптическим коммуникациям.

– сказал в пресс-релизе компании Виктор Торрес, руководитель исследовательской группы и профессор Чалмерс.

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Это вообще можно применить в жизни?

Несмотря на удивительную скорость, исследователи говорят, что они только начинают работать и считают, что возможна скорость до 100 петабит в секунду.

Хотя усилия исследователей показали, что это возможно, технологию еще предстоит применить на практике. Но ученые считают, что их решение может сделать передачу данных гораздо более эффективной, тем самым оставляя "меньший климатический след".