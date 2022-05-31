Новый рекорд: в Минцифры представили отчет о достижениях украинской IT-армии

Министерство цифровой трансформации Украины регулярно публикует краткие отчеты об успехах украинской IT-армии в борьбе с оккупантами. Цифры все больше: на этот раз снова есть рекорд.

На этой неделе IT-армии удалось установить рекорд по количеству атакованных сервисов врага! С 23 по 29 мая было атаковано более 800 российских онлайн-ресурсов.

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Новые цели IT-армии

Под кибератаки в этот раз попали:

Банки . Клиенты многих российских банков не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и произвести желаемые финансовые операции со смартфона.

. Клиенты многих российских банков не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и произвести желаемые финансовые операции со смартфона. Микрофинансовые организации. Из-за атак не удалось взять микрокредиты.

Из-за атак не удалось взять микрокредиты. Биржи . Чтобы выдержать напор кибератак и продолжать функционировать, российским биржам пришлось отключать доступ за границей.

. Чтобы выдержать напор кибератак и продолжать функционировать, российским биржам пришлось отключать доступ за границей. Вслед за биржами пришлось прятаться за геоблоком от DDoS-атак магазину приложений RuStore , запуск которого был на прошлой неделе. Это российский аналог Google Play, который сейчас называют лучшим из всех копий. За его созданием стоит VK, известная соцсетью "ВКонтакте". Имея профессиональную команду разработчиков и дизайнеров, компания смогла создать визуально приемлемый сервис, чего нельзя сказать о конкурентах.

, запуск которого был на прошлой неделе. Это российский аналог Google Play, который сейчас называют лучшим из всех копий. За его созданием стоит VK, известная соцсетью "ВКонтакте". Имея профессиональную команду разработчиков и дизайнеров, компания смогла создать визуально приемлемый сервис, чего нельзя сказать о конкурентах. Страховые услуги. Атаки положили онлайн-услуги для страхования. Застраховать себя россиянам не удалось.

Атаки положили онлайн-услуги для страхования. Застраховать себя россиянам не удалось. Традиционный фигурант списка – российские СМИ. В выходные россиянам было сложнее поглощать кремлевскую пропаганду из-за кибератак на сайты региональных изданий и телеканалов.

Стоит отметить, что на прошлой неделе, 23 мая, в Минцифры также сообщали о совершенной атаке на еще одну "замену Google Play" – магазин приложений NashStore. Российские разработчики бросились создавать аналоги сервиса для скачивания программ, поскольку американские аналоги заблокировали возможность оплаты покупок для россиян. NashStore сейчас доступен для пользователей Android. Для загрузки доступно около тысячи приложений. Среди них попавшие под санкции и удаленные с иностранных сервисов.

В общей сложности, судя по данным министерства, со дня российского вторжения в Украину IT-армия атаковала около 2800 российских ресурсов. И это далеко не конец. Минцифры каждый раз напоминает, что работа в этом направлении непрерывно продолжается.