Работа по совершенствованию свойств бетона ведется постоянно. Раньше, например, пробовали добавлять частицы углерода в бетон взлетно-посадочных полос – они получили возможность растапливать снег на своей поверхности без дополнительного подогрева. Теперь исследователи пошли еще дальше.

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В чем секрет

Над технологией работали ученые из Массачусетского технологического института и французского Национального центра научных исследований. Чтобы достичь нужного результата, они добавили в бетон наноуглеродную сажу, превратив его в прекрасный проводник.

В результате, всего лишь 4-процентное добавление наноуглерода обеспечило бетону не только способность проводить ток, но и выделять тепло.

Сообщается, что напряжения в 5 вольт оказалось достаточно, чтобы нагреть поверхность необычного бетона до 41 градуса по Цельсию.

Чем полезен новый бетон

Как показали эксперименты, новый материал можно использовать как на открытом воздухе, так и в помещении. Например, его можно адаптировать для обогрева пола. Такая система отопления намного проще и дешевле, чем аналогичная система "теплый пол", в которой используется нагретая вода.