Новый прототип Tesla Cybertruck заметили во время испытаний: что изменилось

Tesla отложила серийное производство электрических пикапов Cybertruck и продолжает работать над совершенствованием его конструкции. Очередной прототип заметили на испытательном треке и в нем есть некоторые изменения.

Кадры с новым прототипом удалось снять пользователю YouTube на тестовой трассе предприятия Tesla. Для этого он использовал дрон с камерой.

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Что нового в Cybertruck

Нынешний экземпляр отличается от предыдущих.

На прототипе появились боковые зеркала заднего вида.

Неожиданным элементом дизайна стала огромная щетка стеклоочистителя на ветровом стекле , прижатая к левой передней части кузова.

, прижатая к левой передней части кузова. Илон Маск прокомментировал вопрос о стеклоочистителе. По словам предпринимателя, в серийных экземплярах щетку хотят спрятать под капот, но идея пока не реализована из-за ее сложности. Кстати, ранее компания рассматривала возможность реализовать очистку с помощью лазеров.

В Твиттере пользователь назвал "комичным" такое решение и спросил, является ли этот прототип окончательным. Маск написал: "Дворник – это то, что беспокоит меня больше всего. Нет простого решения. Развернутый стеклоочиститель, который складывается в передний багажник, был бы идеальным, но сложным."

Разработчики сохранили характерный силуэт крыши пикапа. Но изучая ролик можно заметить, что Cybertruck теперь имеет менее резкие переходы между гранями и слегка измененные бамперы .

. На этом прототипе также установлена новая светотехника. Ранее Маск ездил на автомобиле со светодиодной полосой возле капота. А на новом прототипе появились уже более привычные фары раздельной компоновки.

Новый прототип Cybertruck во время испытаний: видео

Маск уточнил, что это не финальная версия автомобиля. Перед серийным производством еще будет несколько изменений.

Ожидается, что первые поставки начнутся в 2022 году.

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