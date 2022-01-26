Новый прототип Tesla Cybertruck показали на видео: что изменилось

Раньше нам неоднократно приходилось видеть предыдущие версии Cybertruck на видео при разных условиях. Теперь нам дали возможность рассмотреть машину с близкого расстояния и со всех сторон, хотя много вопросов до сих пор остаются нераскрытыми.

Недавно в сети появились фото ныне актуальной версии прототипа Tesla Cybertruck. Теперь же фанатов порадовали подробным видео с нескольких ракурсов, где можно очень хорошо разглядеть новое авто.

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Пикап был замечен в производственных цехах нового предприятия в Техасе, которое до сих пор не приступило к серийной сборке кроссоверов Model Y, зато соседствует с новой штаб-квартирой Tesla.

Авторы видео невольно сравнивают дизайн пикапа с холодильником и демонстрируют машину с разных ракурсов.

Массивные боковые зеркала сложены, а отсутствие дверных ручек может перекочевать на серийный вариант пикапа.

В любом случае, даже существующие модели электромобилей Tesla способны автоматически приоткрывать двери при приближении владельца, так что и для футуристического пикапа это не должно стать проблемой.

Сервоприводом, по словам очевидцев, снабжен и задний борт пикапа, в котором скрывается телескопический трап для заезда в кузов компактной мототехники.

Крышка грузового отсека на видео либо отсутствовала, либо была сложена.

Напомним, что в серийном варианте на нем могут разместиться солнечные панели, которые предлагаются как опция.

Внимание привлекает и гигантский стеклоочиститель на ветровом стекле. Он был замечен на ходовом прототипе во время испытаний на заводской трассе возле предприятия в Калифорнии. В серийном варианте Tesla, наверное, попытается предложить какое-нибудь более утонченное решение, но на этапе испытаний пригодится и такой вариант.

Новый прототип Tesla Cybertruck: смотрите видео

Уже на этой неделе Илон Маск должен выступить с докладом о ближайших планах компании, наверняка он при этом не сможет обойти вниманием и многострадальный пикап Cybertruck, ведь на североамериканском рынке его потенциальные конкуренты анонсируются почти каждый квартал.