На одной из последних презентаций Apple показала новый процессор M1, который своими характеристиками затмил конкурентов. Qualcomm просто не могла оставаться в стороне и решила составить конкуренцию.

Не секрет, что текущее поколение чипсетов для Windows-компьютеров от Qualcomm не идет ни в какое сравнение с продукцией Intel, AMD или Apple. Поэтому компания работает над обновлением платформы Snapdragon 8cx.

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Чего ждать

Устройства на базе этих процессоров способны справляться только с нетребовательными задачами. О каком-то профессиональном использовании речь не идет.

Сообщается, что новый Snapdragon для компьютеров больше не будет содержать энергоэффективных ядер.

В нем используют комбинацию из двух кластеров высокопроизводительных ядер с разной тактовой частотой.

Один из тестируемых вариантов имеет четыре высокопроизводительных ядра Kryo Gold+ с тактовой частотой 2,7 ГГц и четыре ядра Kryo Gold, работающие на частоте 2,43 ГГц.

Это свидетельствует о том, что новые процессоры Qualcomm для компьютеров станут более производительными, однако вырасти может и их энергопотребление.

Также сообщается, что тестирование проходит похожий чип с максимальной частотой 3 ГГц. Он способен обрабатывать до 15 триллионов операций в секунду. Этот чип тестируется на 14-дюймовых ноутбуках с 32 гб оперативной памяти, тогда как актуальный Snapdragon 8cx Gen 2 поддерживает не более 16 гигабайт.

К сожалению, пока неизвестно, когда новые компьютерные процессоры Qualcomm будут представлены, и тем более когда появятся в готовых продуктах.