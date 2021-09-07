Новый процессор Apple А15 засветился в тестах GFXBench: известна его производительность

Совсем скоро в продажу поступят новые iPhone 13, а вместе с ними и процессоры следующего поколения Apple А15. Прошлогодние М1 стали настоящим хитом, в том числе и за свою высокую производительность. Теперь пользователи обнаружили среди данных приложения GFXBench, предназначенного для тестирования производительности гаджетов, информацию о новом процессоре Apple.

Судя по результатам, Apple снова оставит далеко позади Android-смартфоны. Ни одна компания так и не выпустила конкурента первому поколению "яблочных" чипов. Вся надежда на Tensor, который дебютирует от Google в предстоящих Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

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Что известно

A15 оказался на 13,7 процента быстрее, чем A14.

Он сохранил лидерство по производительности среди мобильных процессоров для Apple.

Тест производительности графического процессора Manhattan 3.1 показывает, что A15 выдает 198 кадров в секунду в первом раунде тестирования. Второй раунд показывает результат в 140 – 150 кадров в секунду.

Результаты тестов также показывают, как GPU A15 работает после двух раундов тестирования. A15 необходимо снизить скорость через некоторое время активной работы, но даже с учетом такого падения процессор значительно превосходит показатели конкурентов, и даже A14.

Когда ждать iPhone 13:

7 сентября, как сообщали инсайдеры, компания разошлет приглашения на презентацию.

Состоится она 14 сентября.

Предзаказы стартуют с 17 сентября.

Официальные продажи – с 24 сентября.

В серию iPhone 13, вероятно, войдут модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.