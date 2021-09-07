Судя по результатам, Apple снова оставит далеко позади Android-смартфоны. Ни одна компания так и не выпустила конкурента первому поколению "яблочных" чипов. Вся надежда на Tensor, который дебютирует от Google в предстоящих Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
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Что известно
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A15 оказался на 13,7 процента быстрее, чем A14.
Он сохранил лидерство по производительности среди мобильных процессоров для Apple.
Тест производительности графического процессора Manhattan 3.1 показывает, что A15 выдает 198 кадров в секунду в первом раунде тестирования. Второй раунд показывает результат в 140 – 150 кадров в секунду.
Результаты тестов также показывают, как GPU A15 работает после двух раундов тестирования. A15 необходимо снизить скорость через некоторое время активной работы, но даже с учетом такого падения процессор значительно превосходит показатели конкурентов, и даже A14.
Когда ждать iPhone 13:
- 7 сентября, как сообщали инсайдеры, компания разошлет приглашения на презентацию.
- Состоится она 14 сентября.
- Предзаказы стартуют с 17 сентября.
- Официальные продажи – с 24 сентября.
В серию iPhone 13, вероятно, войдут модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.