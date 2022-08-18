Удалось создать новый вид распадающегося и восстанавливающегося пластика практически мгновенно

Ученые уже довольно давно экспериментируют с новым поколением пластика и в этот раз они добились действительно успешных результатов. Удалось разработать материал с рядом впечатляющих характеристик, одна из которых – возможность распадаться сразу после использования.

Проблема пластика

Современный пластик стал большой проблемой для экологии и ученых, теперь ищут эффективные и быстрые способы его переработки. А все потому, что этот материал имеет невероятно прочные химические связи между мономерами.

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Эти частицы образуют крепкие ковалентные связи и сейчас ученые работают над тем, чтобы новый материал был лишен таких связей, но в то же время оставался достаточно прочным и пригодным для использования.

Новая разработка

Применив метод фазового разделения типа жидкость-жидкость, исследователи из Университета Турка разработали надмолекулярный пластик, обладающий механическими прочностными характеристиками, равными обычному пластику.

Экологическая сверхмолекулярная пластмасса пригодна для повторного использования, а если правильно подобрать содержимое воды – она превращается в клей или даже мгновенно восстанавливается после повреждений. Этот материал содержит нековалентные связи высокой прочности, которые позволяют ему быстро разлагаться после использования и снова превратиться в подходящее для повторного использования сырье.

Интересно, что при низком содержании воды пластик приобретает способность к эластичности и деформации, а при высоком превращается в клей и приобретает свойства мгновенного восстановления, даже если его разорвать на части.

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По сравнению с традиционными пластмассами наш новый надмолекулярный пластик умнее, поскольку не только сохраняет высокую механическую прочность, но и получает динамические и обратимые свойства, которые делают этот материал самовосстановительным и многократным.

– объяснил руководитель проекта Юй Цзинцзин.

Самовосстанавливающиеся пластмассы имеют большой потенциал и в будущем могут использоваться для изготовления автокрасок, чехлов для смартфонов и батарей, которые самостоятельно будут затягивать царапины и трещины.