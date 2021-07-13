Команда ученых из Научно-технического университета в Хуачжуне разработала новый тип химического датчика – полимерную пленку, которая меняет цвет в ответ на изменение уровня кислотности. Этот процесс запускается уникальной молекулярной структурой материала, содержащей цепочки мономеров, которые придают ему красный цвет.

Интересно Ученые создали ткань, которая может эффективно охлаждать тело

В ходе экспериментов ученые заметили, что красный цвет быстро бледнеет, а материал разлагается уже через несколько дней, под действием солнечных лучей. Так случайным образом они получили многообещающий, экологически чистый пластик.



Материал разлагается под действием солнечных лучей и кислорода / Фото Qiang Yue

Особенности нового материала

Материал без следа разлагается под действием солнечных лучей и кислорода всего за неделю , не оставляя после себя микропластик.

, не оставляя после себя микропластик. Побочный продукт процесса – янтарная кислота , которую можно использовать повторно в фармакологии или пищевой промышленности.

, которую можно использовать повторно в фармакологии или пищевой промышленности. Поскольку молекулярный состав этого материала сохраняет стабильность только в темноте и при отсутствии кислорода, он не подойдет для изготовления бутылок или пакетов.

Однако здесь ученые нашли потенциальное направление применения нового материала – гибкая электроника или смартфоны. В условиях изоляции от воздуха и света такой материал способен прослужить много лет.

Изобретатели намерены продолжить изучение свойств этого пластика в надежде в будущем коммерциализировать эту технологию. Если им все же удастся это сделать, совсем скоро мы можем получить электронику, которая будет существенно экологичнее и проще в утилизации.