Команда ученых из Научно-технического университета в Хуачжуне разработала новый тип химического датчика – полимерную пленку, которая меняет цвет в ответ на изменение уровня кислотности. Этот процесс запускается уникальной молекулярной структурой материала, содержащей цепочки мономеров, которые придают ему красный цвет.
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В ходе экспериментов ученые заметили, что красный цвет быстро бледнеет, а материал разлагается уже через несколько дней, под действием солнечных лучей. Так случайным образом они получили многообещающий, экологически чистый пластик.
Материал разлагается под действием солнечных лучей и кислорода / Фото Qiang Yue
Особенности нового материала
- Материал без следа разлагается под действием солнечных лучей и кислорода всего за неделю, не оставляя после себя микропластик.
- Побочный продукт процесса – янтарная кислота, которую можно использовать повторно в фармакологии или пищевой промышленности.
- Поскольку молекулярный состав этого материала сохраняет стабильность только в темноте и при отсутствии кислорода, он не подойдет для изготовления бутылок или пакетов.
Однако здесь ученые нашли потенциальное направление применения нового материала – гибкая электроника или смартфоны. В условиях изоляции от воздуха и света такой материал способен прослужить много лет.