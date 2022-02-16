Новый опреснитель обеспечивает водой целую семью, а стоит всего 4 доллара: фото изобретения

Ученые создали солнечный опреснитель, который работает без фильтров – только за счет естественной циркуляции воды разной температуры и солености. Его себестоимость всего 4 доллара.

Над технологией работали специалисты MIT и Шанхайского университета. Их устройство для опреснения соленой воды не требует использования фильтров или мембран. Его можно собрать из дешевых материалов и снабдить небольшую семью ежедневной питьевой водой.

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Что известно

Опреснитель можно поместить на поверхность любого соленого водоема или искусственного резервуара.

Он состоит из плавающей "доски" с системой отверстий диаметром 2,5 миллиметра, поверх которой размещена нагревательная камера из хорошо поглощающего солнечный свет материала.

Соленая вода снизу проходит через отверстия вверх, в нагревательную камеру, и образовывает тонкий слой, который быстро испаряется.

Водяной пар, лишенный крупинок соли, поднимается выше и оседает на наклонной плоскости, с которой стекает в бак – как в обычных тепловых опреснителях.

Вся соль остается в тонком слое воды на поверхности "доски" – и этот насыщенный солью раствор через отверстия идет обратно в водоем, а на замену ему поднимается очередная порция воды из водоема.

Процесс идет безостановочно без дополнительных затрат энергии – исключительно за счет солнечного тепла и естественной циркуляции воды.

Тестовые опреснители воды / Фото MIT

Такой подход эффективен даже при высокой солености воды. Опреснитель площадью в один квадратный метр сможет обеспечить питьевой водой семью из трех человек, при этом его себестоимость составляет всего четыре доллара.

Опреснитель очень простой и недорогой не только в создании, но и в эксплуатации – в нем нет фильтров или мембран, которые нужно регулярно менять. Ученые тестировали их в течение недели, после чего осмотрели изнутри и не обнаружили кристаллов соли. То есть устройство не нужно даже чистить от солевых отложений.

Теперь изобретатели надеются своим устройством помочь бедным странам преодолевать проблему производства питьевой воды. Их можно масштабировать до промышленных установок и использовать на морском побережье в солнечных и теплых регионах.