Компания Dell анонсировала весьма необычный компьютер, созданный таким образом, чтобы пользователь его никогда не видел. Он имеет особую форму, прячется в подставку монитора и оснащается достаточно производительной начинкой.

Устройства Dell OptiPlex 3090 Ultra и 7090 Ultra имеют удлиненную форму и крепятся прямо к ножке монитора, сообщает 24 канал. Стоит отметить, что они совместимы не только с продукцией Dell, но и с мониторами других производителей.

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Стоит отметить, что в случае работы с техникой других производителей необходимо будет дополнительно позаботиться о специальном VESA-креплении, к которому и будет подключаться компьютер.

Особенности компьютера

В компьютере предусмотрены все необходимые разъемы, такие как USB Type-C, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, Ethernet и аудиоразъем для гарнитуры. В результате такой набор не занимает много места, а все провода скрыты за монитором.

Компьютеры оснащаются процессорами Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake) вплоть до Core i5-1145G7, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, и предусматривают установку различных типов накопителей, включая M.2 2230 NVMe, SSD SATA и HDD.

Необычный компьютер от Dell, видео:

Цена

В продажу новинки поступят 28 января по цене от 659 долларов.