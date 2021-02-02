Системы оцифровки движения тела нельзя назвать простыми или достаточно точными. Самые совершенные из методов требуют либо громоздких устройств, либо вынуждают двигаться перед массивом камер. Упростить процесс оцифровки телодвижений обещают исследователи из Университета Тафтса в Массачусетсе.

Источник: NewAtlas

Технология настолько проста, что может стать широко доступной в виде обтягивающей одежды.

Интересно Samsung добавит в свои доступные смартфоны Galaxy A уникальную камеру

В чем суть разработки

Идея состоит в том, что к коже прижимаются нити, покрытые токопроводящей краской на основе углерода. В процессе движения тела нити натягиваются и ослабляются, что приводит к изменению сопротивления. Эти изменения фиксируют датчики, поскольку через нити пропускается слабый ток. Все остальное выполняет обучаемый чип, который интерпретирует динамику изменения сопротивления на контрольных участках в соответствии с движений тела.

В экспериментах ученые расположили две токопроводящие нити крест-накрест на шее человека. Она поворачивала голову из стороны в сторону, и в то время электроника фиксировала динамику изменения сопротивления в нитях.



Слева натянутая нить, справа – изогнутая. Размер белой шкалы – 200 мкм. Фото Yiwen Jiang, Tufts University

Система с точностью до 93 процентов определяла изменения направления, углы поворота и степени смещения головы. Эта технология, вероятно, будет так же хорошо работать при отслеживании движения других частей тела, хотя алгоритмы необходимо специально обучить для каждой из них.

Команда исследователей надеется когда-нибудь доработать свою систему до легких датчиков на коже или даже облегающей одежды, которую можно использовать для мониторинга спортивных результатов, проверки степени усталости водителей грузовиков, наблюдения за пациентами с болезнью Паркинсона и, наконец, для развлечений в виртуальной реальности.