Напиток, получаемый в результате метода заваривания кофе с помощью лазера, отличается высоким содержанием кофеина, хорошим вкусом и быстрым методом приготовления.

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Как заварить холодный кофе лазером

Исследователи из германского Университета Дуйсберга в Эссене использовали лабораторный лазер, настроив его так, чтобы он давал импульсы мощностью 125 пикоджоулов продолжительностью 10 пикосекунд. После этого лазерный импульс пропустили через смесь молотого кофе и воды в течение примерно трех минут. Таким образом, луч проходит через напиток до 80 тысяч раз в секунду.

В результате удалось получить напиток, который ничем не уступает классическому колду брю, но заваривается гораздо быстрее. При этом показатель кислотности (одна из характеристик кофе) почти не отличается от традиционного метода приготовления, а уровень кофеина оказался ближе к обычному горячему кофе.

При этом ученые утверждают, что "лазерный" кофе можно улучшить, если заваривать его таким образом еще несколько минут. Тогда напиток будет более ароматным и будет иметь высшее содержание кофеина.

Команда возлагает большие надежды на коммерческое использование технологии и планирует работать над массовыми системами лазерного заваривания кофе для использования в кафе.

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Кстати, о лазерах. Недавно ученые применили их для того, чтобы направить удар молнии в нужное место. Для этого они в течение двух месяцев во время грозы подсвечивали простор над башней Сентис, расположенной в горах Швейцарии. Из 16 молний, ударивших в башню во время наблюдения, четыре были направлены лазером.