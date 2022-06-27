Новый MacBook Pro на M2 хуже предыдущего поколения с чипом М1: что не так

На конференции WWDC 2022 года Apple представила новый процессор собственного производства. Компания также анонсировала выход двух новых компьютеров на Silicon M2 и один из них уже начал продаваться.

По данным источника, покупателям уже начали поступать новые MacBook Pro 13,3 на чипе М2. Внешне новая версия никак не изменилась, однако внутри пользователей ждали неприятные сюрпризы.

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Большой минус MacBook Pro 2022

Несколько зарубежных блоггеров протестировали новые ноутбуки Apple в разных сценариях и по результатам тестов стало ясно, что новый Mac хуже предыдущей модели на M1 по качеству SSD. В новом ноутбуке накопитель работает на 30-50 процентов медленнее, хотя по логике новая версия должна работать лучше.

Вот конкретные цифры:

MacBook Pro 13 (чип M1/256 гигабайтов) – чтение 2900/запись 2215.

MacBook Pro 13 (чип M2/256 гигабайт) – чтение 1446/запись 1463.

Разница очень существенна. Скорость работы SSD отражается на выполнении большинства задач: запуск компьютера, установка и открытие приложений, работа с вкладками браузера и банальное перемещение файлов. Потому пользователь непременно заметит это при работе компьютера.

Причину нашли YouTube-блогеры. Оказалось, что у модели Pro на M1 установлен накопитель, состоящий из двух чипов NAND по 128 гигабайтов, тогда как в новом Pro 13 на M2 – один цельный NAND объемом 256 гигабайт. Два отдельных чипа позволяют увеличить скорость при параллельной одновременной работе. Поэтому когда он остался один, скорость упала.

При этом, как пишет источник, один чип обошелся Apple дешевле двух, а ограничение касается только базовой модели Pro 2022. Более дорогая версия имеет на борту накопитель 512 гигабайтов, состоящий уже из двух NAND-чипов по 256 гигабайтов и выдает примерно ту же скорость, что и модель на M1. То есть, чтобы получить устройство не хуже предыдущей модели, нужно отдать на 300 долларов больше и покупать не базовую, а прокачанную версию за 1499 долларов.