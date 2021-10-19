Презентация прошла в уже привычном для Apple онлайн-формате. Гаджеты получили немало обновлений, как программных, так и физических, ну и конечно же новые ценники.

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Анонсированные гаджеты

Что же показали на презентации Apple – полный список устройств:

Обновленные MacBook Pro с процессорами M1 Pro и M1 Max;

AirPods 3;

HomePod Mini;

подписка Apple Music Voice;

Бонусом Apple открыла продажу на тряпочку для экранов за 19 долларов.

Новые процессоры M1 Pro и M1 Max

В отличие от слухов, в которых разные инсайдеры обещали выход M1X, Apple решила всех переиграть и применить модель нейминга, привычную для iPhone, сделав Pro- и Max-версию чипа.

M1 Pro выполнен по 5-нм техпроцессу. Процессор 10-ядерный с 8 высокопроизводительными и 2 энергоэффективными ядрами. Графика имеет 16 ядер. Вся система на чипе состоит из 33,7 миллиарда транзисторов.



Чип Mi Pro / Фото Apple

Поддерживается до 32 ГБ объединенной памяти (она будет использоваться как оперативная и видеопамять). Пропускная способность до 200 ГБ/с. M1 Pro работает на 70% быстрее, чем M1, и потребляет меньше энергии, чем ноутбуки на других 8-ядерных процессорах.

M1 Max состоит из тех же 10 ядер, но путем увеличенной площади чип вмещает больше транзисторов – целых 57 миллиардов (на 70% больше, чем у M1 Pro). Графика в M1 Max имеет уже 32 ядра. Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ, а пропускная способность достигает 400 ГБ/с – почти в шесть раз выше, чем у M1.



Чип M1 Max / Фото Apple

Благодаря эффективной архитектуре чипы выдают одинаково высокую производительность независимо от того, подключен MacBook Pro к сети или работает от аккумулятора. Чипы оснащены передовыми процессорами с выделенными акселераторами ProRes. Также процессоры потребляют меньше энергии, а значит, выделяют меньше тепла.

MacBook Pro 14" и 16"

Первыми девайсами на чипах M1 Pro и M1 Max стали новые ноутбуки линейки Pro. Впервые младшая модель в Pro-линейке имеет диагональ 14,2 дюйма вместо 13. Диагональ дисплея старшей модели осталась прежней – 16 дюймов.

Матрицы обоих ноутбуков выполнены по технологии miniLED и имеют поддержку ProMotion 120 Гц – как у iPad Pro. Яркость экрана увеличена до 1 600 нит, есть поддержка HDR.

Рамки стали меньше, а сверху появилась челка, почти как и у iPhone X и новых версий. Там располагается камера FaceTime с разрешением 1080p. Face ID до сих пор отсутствует, что очень обидно.



Обновленные MacBook Pro / Фото Apple

Touch Bar на клавиатуре убрали, вместо него теперь располагается ряд функциональных клавиш. С точки зрения дизайна, клавиатура MacBook теперь полностью соответствует беспроводной Magic Keyboard, которая все еще поставляется с iMac 24".

Вернули разъем HDMI, слот SDXC и MagSafe для подключения зарядки. Он здесь, кстати, теперь 3-го поколения. По сравнению с моделью MacBook Pro на процессоре Core i9 новые MacBook Pro стали в два раза быстрее.

Больше информации и цену новых ноутбуков от Apple можно узнать в нашем материале.

AirPods 3

Дизайн "базовой" модели наушников Apple не обновлялся с 2016 года. Теперь он напоминает AirPods Pro, но формат остался прежним – это те же "вкладки" открытого типа. Активного шумоподавления, из-за открытой конструкции, разумеется, нет.

Наушники поддерживают адаптивный эквалайзер, который автоматически настраивает и оптимизирует звук, а также пространственное звучание – совсем как у AirPods Pro. Есть защита от воды и пота по стандарту IPX4 и кейс с поддержкой MagSafe.



AirPods 3 получили немало конструктивных изменений / Скриншот

Автономность увеличена на 20% относительно AirPods 2. На одном заряде новинка проработает 6 часов и до 30 часов с кейсом. Быстрая зарядка за 5 минут даст час прослушивания.

Другие особенности наушников и их цену можно узнать в нашем материале.

HomePod mini в новых цветах

Здесь добавить практически ничего невозможно – все тот же HomePod mini, но в трех новых цветах. К серому и белому цвету добавился бирюзовый, желтый и красный.



Колонки HomePod mini / Фото Apple

Apple Music Voice Plan

Это самая дешевая подписка в линейке Apple Music и самая необычная. Имея эту подписку, включать музыку через стриминговый сервис Apple можно будет только голосом и только с помощью Siri.

Подписка Voice Plan запустится в 17 странах. Украины в списке нет. Стоимость вдвое ниже обычной – 4,99 доллара в месяц.

К теме Apple выпустила салфетку для протирания дисплеев – она несовместима со старыми iPhone

Тряпочка для протирания экрана за 19 долларов

То, ради чего стоило ждать презентацию Apple. Аксессуар выполнен в белом цвете с логотипом Apple в уголке.

Новинка подходит для всех устройств компании с экраном: для iPhone, начиная с iPhone 6, для iPad, начиная с iPad mini первого поколения, а также для большинства моделей компьютеров Mac, часов Apple Watch, плееров iPod и монитора Pro Display XDR.