Новый MacBook Air показали на качественных рендерах

Прошлая презентация Apple оставила нас без обновленных MacBook Air. Инсайдер Джон Проссер, известный своими правдивыми сливами информации, решил восполнить этот пробел и показал рендеры будущего ноутбука.

Некоторые технические характеристики ноутбука уже известны. В частности, как ожидается, будет работать он на одном из новых чипов, M1 Pro или M1 Max.

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Новый дизайн MacBook Air

Рендеры созданы на основе нескольких утечек информации. Согласно им, новые модели MacBook Air будут похожи на актуальную линейку MacBook Pro, но получат более тонкий корпус. Нынешняя Pro-версия получила новую закругленную форму и стала несколько габаритной, чем модель 2020 года.

А вот Air сохранит свой изящный корпус, но на этот раз Apple откажется от клиновидной формы, в пользу более округлого дизайна и равномерной толщины.

Клавиатура и окантовка экрана выполнена в светлом цвете как в iMac 24, а сам корпус MacBook Air будет предлагаться в цветах моноблока.

Внешний вид MacBook Air / Фото Джон Проссер

По словам инсайдера, он получил всю информацию относительно ноутбука, кроме его экрана. Проссер отметил, что появление выреза в новых моделях MacBook Air не подтверждено его источниками, поэтому рекомендует пока отнестись к этому со скепсисом.

MacBook Air, вероятно, получит экран Liquid Retina XDR, оснащенный подсветкой mini-LED. Но новинка не получит технологию ProMotion, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Новинка не получит слот для SD-карт и HDMI порт, которые есть в новых MacBook Pro. Также сообщается, что ноутбук поступит с новым компактным зарядным устройством на 30 Вт и поддержкой технологии MagSafe.