Некоторые технические характеристики ноутбука уже известны. В частности, как ожидается, будет работать он на одном из новых чипов, M1 Pro или M1 Max.
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Новый дизайн MacBook Air
- Рендеры созданы на основе нескольких утечек информации. Согласно им, новые модели MacBook Air будут похожи на актуальную линейку MacBook Pro, но получат более тонкий корпус. Нынешняя Pro-версия получила новую закругленную форму и стала несколько габаритной, чем модель 2020 года.
- А вот Air сохранит свой изящный корпус, но на этот раз Apple откажется от клиновидной формы, в пользу более округлого дизайна и равномерной толщины.
- Клавиатура и окантовка экрана выполнена в светлом цвете как в iMac 24, а сам корпус MacBook Air будет предлагаться в цветах моноблока.
Внешний вид MacBook Air / Фото Джон Проссер
По словам инсайдера, он получил всю информацию относительно ноутбука, кроме его экрана. Проссер отметил, что появление выреза в новых моделях MacBook Air не подтверждено его источниками, поэтому рекомендует пока отнестись к этому со скепсисом.
MacBook Air, вероятно, получит экран Liquid Retina XDR, оснащенный подсветкой mini-LED. Но новинка не получит технологию ProMotion, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Новинка не получит слот для SD-карт и HDMI порт, которые есть в новых MacBook Pro. Также сообщается, что ноутбук поступит с новым компактным зарядным устройством на 30 Вт и поддержкой технологии MagSafe.