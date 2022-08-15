Вместо динамиков звук испускает сам экран. Новая технология называется Film CSO (Cinematic Sound OLED) и рекомендуется для создания домашнего кинотеатра, поскольку обеспечивает звук и изображение лучшего качества, чем в большинстве кинотеатров мира.

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Как это работает

В основе новинки лежит технология OLED.EX, в которой устранили проблему низкой яркости пиков OLED.

Для этого инженеры LG заменили нестабильный водород в органических светоизлучающих элементах стабильным дейтерием.

Это повысило надежность работы элементов и позволило увеличить их яркость на 30 процентов.

Также им удалось увеличить точность цветопередачи с помощью специально разработанных алгоритмов.

Второе преимущество новой панели в наличии на обороте дисплея тонкопленочного возбудителя, порождающего вибрации в самом экране .

. Они преобразуются в акустические сигналы, которые с помощью встроенной 5.1-канальной звуковой системы преобразуются в звук.

Таким образом, огромный экран выполняет сразу две функции – показывает картинку и излучает звук кинематографического качества.

Конечно, такая инновация не может со старта стоить дешево. За такой телевизор придется выложить не менее 25 тысяч долларов. Со временем, вероятно, технология станет дешевле, если выйдет на этап массового производства.

Компания также показала разного размера прозрачные экранные панели для личного использования, а также для рабочих мест, магазинов, общественных пространств.