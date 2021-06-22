Астрономы создали новый инструмент для поиска жизни на планетах и протестировали его на Земле

Ища внеземную жизнь, мы надеемся обнаружить радиоволны, или другие сигналы, которые будут свидетельствовать о разумной жизни. Однако, скорее всего, ученые обнаружат линии в спектре дальнего небесного тела, указывающие на присутствие веществ биогенной природы. Маркером может служить, например, хиральность аминокислот и других молекул, способных существовать в виде зеркальных по структуре изомеров.
Химически такие изомеры идентичны и в реакциях образуются в равной пропорции. Однако на Земле наблюдается резкое преобладание в сторону одной из форм – L-аминокислот и D-сахаров, – поскольку все живые организмы используют только эти изомеры.
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Причина такого доминирования остается одной из главных загадок биологии, однако оно теоретически позволяет достоверно выявить наличие жизни.
Новый инструмент для обнаружения жизни на других планетах
На такую возможность указала новая работа команды астрономов во главе с Лукасом Петти из Бернского университета в Швейцарии. Дело в том, что L– и D-изомеры вращают плоскость поляризации света в разных направлениях.
Этим и решили воспользоваться ученые, чтобы проверить, насколько реально использовать такие данные для поиска следов жизни на других планетах и спутниках.
До сих пор выявление вращения плоскости поляризации было возможным только с расстояния менее метра и только при длительном – в несколько минут – экспонировании. При этом сигнал исключительно слабый и составляет около одного процента от всего излучения, отражающегося от поверхности Земли.
Поэтому еще несколько лет назад авторы разработали новый чувствительный спектрополяриметр TreePol, способный работать на большой скорости и с приличного расстояния. А недавно его усовершенствовали, превратив в портативную установку FlyPol.
Спектрополяриметр FlyPol на борту вертолета / Lucas Patty, University of Bern
Применение и совершенствование аппарата
Смонтировав инструмент на вертолете, ученые показали, что он может улавливать нужный сигнал при движении на скорости до 70 километров в час и с высоты до двух километров.
В перспективе ученые планируют довести его возможности до высот около 400 километров и скорости в 30 тысяч километров в час, характерных для низкоорбитальных спутников, а также проверить его работу с борта МКС. В такой конфигурации инструмент может когда-нибудь начать поиски жизни и на других небесных телах.