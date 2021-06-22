Астрономы создали новый инструмент для поиска жизни на планетах и протестировали его на Земле

Ища внеземную жизнь, мы надеемся обнаружить радиоволны, или другие сигналы, которые будут свидетельствовать о разумной жизни. Однако, скорее всего, ученые обнаружат линии в спектре дальнего небесного тела, указывающие на присутствие веществ биогенной природы. Маркером может служить, например, хиральность аминокислот и других молекул, способных существовать в виде зеркальных по структуре изомеров.

Химически такие изомеры идентичны и в реакциях образуются в равной пропорции. Однако на Земле наблюдается резкое преобладание в сторону одной из форм – L-аминокислот и D-сахаров, – поскольку все живые организмы используют только эти изомеры.

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Причина такого доминирования остается одной из главных загадок биологии, однако оно теоретически позволяет достоверно выявить наличие жизни.

Новый инструмент для обнаружения жизни на других планетах

На такую ​​возможность указала новая работа команды астрономов во главе с Лукасом Петти из Бернского университета в Швейцарии. Дело в том, что L– и D-изомеры вращают плоскость поляризации света в разных направлениях.

Этим и решили воспользоваться ученые, чтобы проверить, насколько реально использовать такие данные для поиска следов жизни на других планетах и ​​спутниках.

До сих пор выявление вращения плоскости поляризации было возможным только с расстояния менее метра и только при длительном – в несколько минут – экспонировании. При этом сигнал исключительно слабый и составляет около одного процента от всего излучения, отражающегося от поверхности Земли.

Поэтому еще несколько лет назад авторы разработали новый чувствительный спектрополяриметр TreePol, способный работать на большой скорости и с приличного расстояния. А недавно его усовершенствовали, превратив в портативную установку FlyPol.



Спектрополяриметр FlyPol на борту вертолета / Lucas Patty, University of Bern

Применение и совершенствование аппарата

Смонтировав инструмент на вертолете, ученые показали, что он может улавливать нужный сигнал при движении на скорости до 70 километров в час и с высоты до двух километров.

В перспективе ученые планируют довести его возможности до высот около 400 километров и скорости в 30 тысяч километров в час, характерных для низкоорбитальных спутников, а также проверить его работу с борта МКС. В такой конфигурации инструмент может когда-нибудь начать поиски жизни и на других небесных телах.