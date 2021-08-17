Новый игрок на рынке игровых видеокарт: Intel основала бренд Arc
Источник:Intel
Пока мир все еще оправляется от дефицита и подорожания видеокарт, вызванных майнерами криптовалют и перекупщиками, на рынке появляются новые имена. Компания Intel начинает выпуск игровых видеокарт под собственным брендом Arc.
Под новым брендом будут выпускать не только видеокарты, но и процессоры и программное обеспечение. Первые устройства увидят свет в начале 2022 года.
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Чего ожидать
- Компания анонсировала больше деталей уже в ближайшие месяцы, а пока рассказала, что первое поколение видеокарт получит кодовое название Alchemist. Следующие получат названия Battlemage, Celestial и Druid.
- Известно также, что новые продукты Intel предложат своим обладателям трассировку лучей и технологию суперсемплинга на основе искусственного интеллекта, подобно Nvidia DLSS и AMD FSR.
Вместе с презентацией производитель продемонстрировал возможности новых видеокарт на конкретных примерах. Деталей не рассказали. Не известно ни что это за видеокарта, ни какие ее характеристики, ни показатели производительности в конкретных играх. Нам показали лишь нарезку с геймплей различных игр на высоких настройках графики.
Как новая видеокарта от Intel Arc справляется с играми: видео
В ролике показали такие игры как:
- Mount & Blade II Bannerlord,
- Forza Horizon 4,
- Psychonauts 2,
- Player Unknown Battlegrounds,
- Subnautica Below Zero,
- Metro Exodus,
- Rift Breaker,
- Days Gone,
- Chivalry II,
- Crysis Remastered Trilogy.
Судя по тому, что некоторые из этих игр имеют достаточно высокие требования к железу, видеокарты Arc удовлетворяют их сполна.Нужен ноутбук для офиса, потому что ваш уже не справляется с задачами и вообще морально устарел? Долго искать вам не придется. Ноутбуки ASUS зарекомендовали себя как самые надежные компьютеры для работы. Больше деталей по ссылке.