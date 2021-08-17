Под новым брендом будут выпускать не только видеокарты, но и процессоры и программное обеспечение. Первые устройства увидят свет в начале 2022 года.

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Чего ожидать

  • Компания анонсировала больше деталей уже в ближайшие месяцы, а пока рассказала, что первое поколение видеокарт получит кодовое название Alchemist. Следующие получат названия Battlemage, Celestial и Druid.
  • Известно также, что новые продукты Intel предложат своим обладателям трассировку лучей и технологию суперсемплинга на основе искусственного интеллекта, подобно Nvidia DLSS и AMD FSR.

Вместе с презентацией производитель продемонстрировал возможности новых видеокарт на конкретных примерах. Деталей не рассказали. Не известно ни что это за видеокарта, ни какие ее характеристики, ни показатели производительности в конкретных играх. Нам показали лишь нарезку с геймплей различных игр на высоких настройках графики.

Как новая видеокарта от Intel Arc справляется с играми: видео

В ролике показали такие игры как:

  • Mount & Blade II Bannerlord,
  • Forza Horizon 4,
  • Psychonauts 2,
  • Player Unknown Battlegrounds,
  • Subnautica Below Zero,
  • Metro Exodus,
  • Rift Breaker,
  • Days Gone,
  • Chivalry II,
  • Crysis Remastered Trilogy.

Судя по тому, что некоторые из этих игр имеют достаточно высокие требования к железу, видеокарты Arc удовлетворяют их сполна.