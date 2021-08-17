Под новым брендом будут выпускать не только видеокарты, но и процессоры и программное обеспечение. Первые устройства увидят свет в начале 2022 года.

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Чего ожидать

Компания анонсировала больше деталей уже в ближайшие месяцы, а пока рассказала, что первое поколение видеокарт получит кодовое название Alchemist. Следующие получат названия Battlemage, Celestial и Druid.

Известно также, что новые продукты Intel предложат своим обладателям трассировку лучей и технологию суперсемплинга на основе искусственного интеллекта, подобно Nvidia DLSS и AMD FSR.

Вместе с презентацией производитель продемонстрировал возможности новых видеокарт на конкретных примерах. Деталей не рассказали. Не известно ни что это за видеокарта, ни какие ее характеристики, ни показатели производительности в конкретных играх. Нам показали лишь нарезку с геймплей различных игр на высоких настройках графики.

Как новая видеокарта от Intel Arc справляется с играми: видео

В ролике показали такие игры как:

Mount & Blade II Bannerlord,

Forza Horizon 4,

Psychonauts 2,

Player Unknown Battlegrounds,

Subnautica Below Zero,

Metro Exodus,

Rift Breaker,

Days Gone,

Chivalry II,

Crysis Remastered Trilogy.

Судя по тому, что некоторые из этих игр имеют достаточно высокие требования к железу, видеокарты Arc удовлетворяют их сполна.

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